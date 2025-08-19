Incidente sull’Aurelia: morto un uomo, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Aggiornamento ore 18.11: l’incidente sull’Aurelia è mortale.

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, nel tratto a due corsie dell’Aurelia che collega Capalbio ad Ansedonia.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto e un mezzo pesante sono entrati in contatto; le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei Carabinieri intervenuti sul posto.

A seguito dell’impatto, il mezzo pesante è uscito di carreggiata ed ha urtato un’attività commerciale, danneggiando parte della tettoia esterna.

Purtroppo, l’unico passeggero dell’auto, un uomo di 59 anni ha perso la vita. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per rimuovere il mezzo pesante, verificare la stabilità della struttura e procedere all’estrazione della salma.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con due squadrale (Orbetello e Grosseto) erano presenti Carabinieri, Polizia Stradale e personale sanitario del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio con infermiere e con l’ambulanza della Croce Rssa di Magliano. È stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso 2 che, vista la gravità dell’evento e il tragico epilogo, è stato successivamente fatto rientrare in sede senza intervenire.

Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 58 anni, che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto, mentre un uomo che si trovava all’interno dell’attività commerciale è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice minore all’ospedale di Orbetello.

———————————————————————————————————————————————————

Grosseto. Sulla strada statale Aurelia il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al chilometro 134, nel comune di Capalbio, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli.

Al momento sono in corso le operazioni di soccorso delle persone ferite. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento