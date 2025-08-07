Degustazioni di vino, musica dal vivo e buon cibo: torna “Calici di Stelle”

Pitigliano (Grosseto). Torna “Calici di Stelle” domenica 10 agosto, alle 21, nel centro storico di Pitigliano: una kermesse dedicata alla valorizzazione delle aziende locali con degustazioni di vino, musica dal vivo e il buon cibo.

L’evento sarà anticipato, sabato 9 agosto, alle 21.30, dall’iniziativa “Il vino, la musica, le stelle”, al Museo all’aperto “Alberto Manzi”, strada del Pantano 127: una serata di musica dal vivo sotto le stelle con il concerto “ClarinettiSSimo” a cura di Giovanni Lanzini, clarinetto e live electronics. Brindisi con i vini della fattoria La Maliosa. Informazioni e prenotazioni: cell. 329.1314010; e-mail prolocopitigliano@gmail.com

“Il connubio tra gli aromi dei vini prodotti nelle terre delle colline del tufo e la magia del borgo di Pitigliano rendono ‘Calici di Stelle’ un appuntamento imperdibile – afferma Claudia Elmi, assessore al Turismo del Comune di Pitigliano –, una vetrina importante per le nostre doc, ma anche un momento di divertimento e socialità”.

L’evento è organizzato dal Comune di Pitigliano con la collaborazione della Pro loco l’Orso e del Movimento Turismo del Vino, con il patrocinio di Fisar.

“Quest’anno la sera del 10 di agosto – spiega Diva Bianchini, presidente della Pro loco – ci sarà anche una postazione del Consorzio di Pitigliano, che porterà in degustazione i vini doc Bianco di Pitigliano e Rosso di Sovana delle 6 aziende consorziate: Adonea vini, Cantina di Pitigliano, Cantina Vignaioli di Scansano; Sassotondo, Tenuta La Roccaccia e Villa Corano. In più ci saranno, come è tradizione, altre 11 postazioni per un totale di ulteriori 22 vini in degustazione. Ad ogni postazione due vini abbinati a piatti realizzati dai ristoranti del territorio. Ad accompagnare la degustazione, come sempre, la musica dal vivo”.

Come partecipare

Per partecipare a “Calici di Stelle” è necessario acquistare il kit di degustazione: la prevendita è prevista nella sede della proloco di Pitigliano in via Roma 11, nei seguenti giorni: giovedì 7 dalle 21 alle 23; venerdì 8 dalle 21 alle 23; sabato 9 dalle 18 alle 23. L’acquisto del calice il 10 agosto sarà direttamente in piazza della Repubblica, dalle 18 alle 22. Costo 20 euro il 10 agosto, 18 euro in prevendita.

La musica

4X4 Jeep del Folk in piazza Garibaldi; Mète-Pare in via Zuccarelli; I Signori della Corte in piazza San Gregorio VII; Sarasoul Duo in piazza della Repubblica; Le Pulci in via Roma; Tri Folk in via Vignoli.

Il percorso di degustazione con i ristoranti abbinati

La Magica Torre, in piazza Petruccioli, propone schiacciata rustica con i vini dell’azienda agricola il Ponte: T-Lex Capalbio Rosso Doc; T-Lex Ansonica Costa dell’Argentario Doc.

Trattoria Il Grillo, in via Cavour, propone le polpette con i vini della famiglia Fabiani: Zabala – Rosso Igt Toscana; Due Fonti – Bianco Igt Toscana.

Pancaciua, in via Cavour, propone il buglione di cinghiale. Per i vini: Adonaea Vini con Lupercalia – Toscana Sangiovese Doc e Lunasie – Bianco di Pitigliano Doc.

Osteria I’Gazzilloro, in piazza della Repubblica, propone la panzanella con i vini della Cantina della Luce: Alter Ego – Igt Toscana Ciliegiolo; Radici – Igt Toscana Bianco.

Ristorante La Rocca, in piazza della Repubblica, propine pane, fagioli e salsiccia. Per i vini: Tenuta La Roccaccia, vino Poggio Cavalluccio Igt Rosso Toscano Ciliegiolo e Sole Chiaro Vermentino Igt Toscana.

Il Tufo Allegro, in via Zuccarelli (il Ghetto), prepara il tonno maremmano con i vini ci Capua Winery: L’anime a rallegrar – Morrellino di Scansano Docg; Dolceamore – Toscana Igt Chardonnay.

Dalla Pepita, in via Roma, prepara i crostini toscani abbinati ai vini de La Biagiola Winery: Tesan – Doc Maremma Toscana Rosso; Matan – Doc Maremma Toscana Vermentino Superiore.

Il ristorante Pappa al Pomodoro, in via Roma, propone la pappa al pomodoro abbinata ai vini della Cantina Vignaioli di Scansano Roggiano – Morellino di Scansano Docg e Rasenna – Bianco di Pitigliano Doc.

L’ Hostaria del Ceccottino, in piazza San Gregorio VII, prepara la zuppa contadina abbinata ai vini dell’azienda Sassotondo: Sassotondo Rosso – Ciliegiolo Maremma Toscana Doc; Isolina – Toscana Bianco Igt.

Il Caveau Restaurant, in via Vignoli (La Fratta), prepara la lasagnetta vegetariana abbinata ai vini di Villa Corano: Terrantica – Ciliegiolo Doc Maremma Toscana; Millennium – Vermentino – Viognier Doc Maremma Toscana.

Lo stand gastronomico della Cantina di Pitigliano, in via Vignoli (La Fratta) propone i formaggi del caseificio di Sorano con i vini della Cantina di Pitigliano: Nel Tufo – Ciliegiolo Maremma Toscana Doc; Ildebrando – Bianco di Pitigliano Superiore Doc.

Nella postazione di assaggio del Consorzio, i vini sono accompagnati dai grissini al rosmarino del panificio Celata.