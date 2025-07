Mensa e trasporto scolastico: tutte le informazioni su iscrizioni e concessione dell’esonero

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano informa le famiglie che da venerdì primo a domenica 31 agosto sarà possibile presentare le domande di iscrizione ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025-2026, esclusivamente in modalità telematica, tramite il sito istituzionale www.comune.manciano.gr.it. L’accesso alla procedura richiede l’autenticazione con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).

Con determinazione dirigenziale n.456 del 29 luglio 2025, è stato approvato anche il bando per la concessione dell’esonero dalla compartecipazione ai costi dei suddetti servizi, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Per l’anno in corso c’è un’importante novità: la richiesta di esonero potrà essere effettuata direttamente nella stessa procedura online di iscrizione, allegando l’attestazione Isee. In questo modo si semplifica l’iter amministrativo, evitando alle famiglie l’inoltro di una seconda domanda separata, come avveniva negli anni precedenti.

L’esonero dal pagamento sarà concesso, oltre ai soggetti tutelati dalla legge 104/1992, alle famiglie con un Isee non superiore a 7.000 euro, in base a una graduatoria formata in ordine crescente di Isee, fino al raggiungimento della soglia massima di 15.000 euro di mancata entrata complessiva per il bilancio comunale.

Per agevolare la compilazione delle domande, il Comune ha predisposto un bando dettagliato per l’esonero, un documento con istruzioni operative e un vademecum sintetico contenente i punti chiave della procedura. Tutti i documenti sono disponibili sul sito web dell’ente e condivisi tramite i canali social istituzionali.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio servizi scolastici del Comune.