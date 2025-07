Sicurezza stradale e diritti degli studenti disabili: le richieste dell’opposizione alla Provincia

Follonica (Grosseto). “Nella giornata odierna, nell’ambito dell’iniziativa ‘La Provincia in Comune’, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ha incontrato il Consiglio comunale di Follonica per un confronto concreto sulle criticità e le prospettive di sviluppo del nostro territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di minoranza di Pd, Follonica a Sinistra e lista civica Andrea Pecorini Sindaco.

“Come gruppi di minoranza, abbiamo colto questa importante occasione per ribadire due richieste che riteniamo indispensabili per la città: innanzitutto la realizzazione della rotonda in corrispondenza della Fattoria Numero Uno, un nodo viario particolarmente critico che necessita di un intervento urgente per garantire maggiore sicurezza stradale, così come avvenuto con la rotonda di via Leopardi – continua la nota -. Abbiamo inoltre chiesto con forza che venga confermato l’impegno della Provincia nel garantire il trasporto scolastico per le studentesse e gli studenti disabili, perché crediamo che non sia accettabile risparmiare a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini più fragili”.

“Ringraziamo il presidente Limatola per l’attenzione dimostrata e per aver manifestato la volontà della Provincia di farsi parte attiva nel trovare soluzioni concrete a queste esigenze condivise. Siamo convinti che il dialogo istituzionale e la collaborazione tra diversi livelli di governo siano strumenti essenziali per affrontare in modo efficace le necessità del territorio e migliorare davvero la qualità della vita dei cittadini – termina il comunicato -. Per questo motivo proporremo anche in Consiglio comunale atti formali che diano seguito a questo confronto”.