Controllo ambientale della piana: via libera del Consiglio comunale al tavolo permanente

Scarlino (Grosseto). Giovedì 31 luglio il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato ad unanimità tutte le delibere all’ordine del giorno.

All’ordine del giorno, tra i principali punti, erano presenti la variazione di assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari, oltre a importanti adesioni a distretti e iniziative in campo ambientale e territoriale.

Non solo: la seduta è stata l’occasione per presentare ai consiglieri comunali il nuovo segretario comunale, la dottoressa Sara Valtriani, e ringraziare ufficialmente Pier Paolo Bartaletti e Nicola Gaggioli, dell’azienda l’Arte del Lucidare, omaggiandoli di una targa (nella foto), per aver provveduto alla pulizia di Cala Martina dopo l’atto vandalico delle scorse settimane.

«Abbiamo potuto contare su consistenti quote dell’avanzo di amministrazione 2024 – dichiarano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Michele Bianchi –, pari a circa 2 milioni e 282mila euro, che ci permetteranno di portare avanti importanti opere pubbliche e interventi di manutenzione. Tra questi, la realizzazione delle piste ciclabili, la sistemazione della parte sanitaria del canile comprensoriale, la riqualificazione dei parchi pubblici, il completamento della palestra della scuola di via Lelli e degli impianti sportivi con attrezzature adeguate».

Durante la seduta è stata approvata anche l’adesione del Comune di Scarlino al distretto castanicolo toscano, al bio-distretto rurale “Colline della Pia” e all’associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano. Via libera inoltre al nuovo piano di gestione forestale delle Bandite di Scarlino, in collaborazione con i Comuni di Castiglione della Pescaia e Gavorrano.

Infine, è stato approvato un documento congiunto con la minoranza per l’attivazione di un tavolo permanente di confronto sul controllo ambientale della piana di Scarlino, coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

«Lo avevamo accennato e adesso stiamo procedendo in questa direzione – continua Travison –. Un passo importante supportato anche dal gruppo di minoranza Scarlino nel cuore, che ha collaborato all’elaborazione dell’atto, condividendone l’importanza per il territorio».