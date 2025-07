Atto vandalico a Cala Martina: scritte rimosse gratuitamente da un imprenditore maremmano

Scarlino (Grosseto). È tornata pulita Cala Martina, la suggestiva cala del Comune di Scarlino colpita da un grave atto vandalico nei giorni scorsi.

A prendersi cura del sito è stata l’azienda follonichese l’Arte del Lucidare di Pier Paolo Bartaletti, che si è proposta al Comune per eseguire gratuitamente l’intervento di pulizia, mosso dall’amore personale per quel tratto di costa.

Alcuni giorni fa infatti il personale delle Bandite di Scarlino, nel quotidiano controllo della riserva naturale, aveva segnalato la presenza di scritte sugli scogli e sui caratteristici tronchi che si trovano a Cala Martina. Bartaletti, dopo aver letto la notizia, ha contattato il Comune e ha eseguito gratuitamente l’intervento riportando l’area alle condizioni naturali.

L’intervento, interamente ecologico, ha previsto la levigatura e l’aspirazione del polverino della vernice delle scritte lasciate dai vandali sulle rocce e sui legni. Poiché non era possibile accedere con le attrezzature per la sabbiatura tradizionale, Bartaletti ha portato in loco un generatore per una pulizia meccanica rispettosa dell’ambiente.

«Ringraziamo di cuore Pier Paolo Bartaletti per il gesto di generosità e per la sensibilità dimostrata – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo Silvia Travison –. Il suo intervento non solo ha restituito decoro a uno dei luoghi più amati del nostro territorio, ma è stato anche un bellissimo esempio di cittadinanza attiva. Cala Martina è un bene comune e l’attenzione che ha ricevuto dimostra quanto sia amata e protetta dai cittadini».

Un gesto veramente di grande rilievo per la comunità scarlinese, e non solo.

«Ho letto l’articolo sull’accaduto e mi sono subito offerto al Comune di Scarlino per dare una mano. Amo Cala Martina, è un posto che porto nel cuore – racconta Pier Paolo Bartaletti, titolare dell’Arte del Lucidare –. Non potevo restare indifferente davanti a un atto tanto insensato. È stato un onore poter contribuire a rimediare al danno».

Il Comune di Scarlino invita i cittadini a continuare a segnalare comportamenti incivili e a difendere il patrimonio naturale, un bene prezioso che appartiene a tutti.