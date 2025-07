Laguna, Consorzio, legge regionale e Lodo Pescatori: il commento del sindaco Andrea Casamenti

Orbetello (Grosseto). «Ora è il mio turno di parlare di come stanno le cose in merito allo stato della laguna e a tutte le problematiche relative alla gestione e all’attività svolta dai pescatori, ai quali siamo sempre stati vicini, ma non ci dobbiamo dimenticare che il nostro compito è fare gli interessi di tutti i cittadini»: a dirlo è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che, dopo il dibattito pubblico che si è sviluppato intorno alla laguna, decide di intervenire per chiarire meglio alcune questioni.

«Riguardo all’impugnazione da parte del Governo – spiega Casamenti – della legge regionale sulla laguna posso solo commentare: io l’avevo detto. Risale al 5 febbraio, infatti, la mia lettera (Pec) nella quale avvisavo l’Ente attualmente demandato alla gestione della laguna, la Regione Toscana, che la legge licenziata era in conflitto con quella nazionale che sarebbe entrata in vigore a breve, la quale, a sua volta, riorganizzava complessivamente le competenze, con il fondamentale coinvolgimento del Ministero competente. Avevo perciò invitato la Regione a desistere per evitare inutili conflitti, in quanto era già chiaro che la legge regionale non avrebbe trovato mai spazio di applicazione, ma, purtroppo, sono rimasto inascoltato, nonostante ulteriori mie comunicazioni successive. L’impugnazione da parte del Governo della legge regionale, comunque, non modifica l’assetto di gestione ancora in vigore e regolato dall’accordo di programma tra Regione e Comune di Orbetello, che si rinnova fin dal 2013 e che, in attesa dell’operatività della legge nazionale, andrà avanti come negli anni pregressi».

«Per quanto riguarda il nuovo assetto – aggiunge il sindaco –, siamo in dirittura d’arrivo con l’approvazione dello statuto del nuovo consorzio a cui sarà demandata la gestione della laguna, dopo l’approvazione del quale potranno essere fatte le nomine e l’organismo diventerà operativo. Stiamo anche definendo le quote che spetteranno a ogni Ente in termini di potere decisionale e di risorse da stanziare per la gestione e si sta delineando una proposta molto vicina a quella già proposta dalla nostra amministrazione Comunale, in cui il peso preponderante sarà del Ministero dell’ambiente e, a scendere, della Regione Toscana, del Comune di Orbetello, della Provincia di Grosseto e, infine, del Comune di Monte Argentario, che parteciperà con una cifra simbolica».

«In merito al Lodo Pescatori – sottolinea Casamenti – voglio rimarcare il fatto che l’amministrazione è sempre stata vicino alle famiglie dei pescatori e siamo stati noi, nel 2019, a concedere il rinnovo della convenzione che, altrimenti, si sarebbe conclusa nello stesso anno. D’altro canto, però, bisogna sempre tener presente che il Comune gestisce i soldi pubblici e l’amministrazione comunale ha il dovere di fare gli interessi di tutta la comunità. La sentenza di appello, per il momento, ha dato ragione alla cooperativa per quanto riguarda il pagamento. Il.Comune, come sostenuto dall’arbitro di parte nella procedura di Lodo arbitrale, sostiene che i pagamenti pregressi e non quelli futuri possano essere abbattuti. La decisione probabilmente dovrà essere presa dalla Corte di Cassazione. Ne parleremo in Giunta naturalmente con il supporto del team dei legali incaricati dall’Ente, ma ricordiamo che il ricorso all’ultimo grado di appello, come è successo più volte anche in queste settimane con altri procedimenti, potrebbe cambiare tutto, fino a ribaltare la situazione. Per questo ci sembra un buon momento perché l’Opl ci contatti per una proposta di accordo concreta, seria e sostenibile ,che fino ad oggi non c’è stata; altrimenti, con tutta probabilità, ci troveremo costretti a fare ricorso all’ultimo grado di giudizio».

«Ultima questione, anche se non in ordine di importanza – conclude il primo cittadino -, è lo stato di salute della laguna, costantemente monitorata e, dalle relazioni che ci giungono giornalmente, ci possiamo oggi dire cautamente ottimisti; inoltre, dopo aver gestito e tenuto sotto controllo il fenomeno dei moscerini, oggi, grazie alle azioni intraprese come amministrazione comunale, la stagione turistica sta procedendo positivamente”.