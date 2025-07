Incidente sull’Aurelia: scontro tra una moto e un’auto, tre persone ferite

Grosseto. Incidente lungo l’Aurelia, oggi pomeriggio, intorno alle 18.30.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimaste ferite tre persone.

Le persone in sella alla moto, una donna di 31 anni e un uomo di 28 anni, sono state trasportate in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto, mentre un uomo di 30 anni, che era a bordo dell’auto, è stato trasportato con l’ambulanza di Capalbio in transito all’ospedale di Orbetello in codice 2.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza India di Albinia e la Croce Rossa di Capalbio, oltre alle forze dell’ordine.