“Note al chiaro di luna”: il “Tritticotrio” in concerto alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con un nuovo appuntamento in programma martedì 29 luglio alle 21.30 con il “Tritticotrio”, formato da Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Arnolfo Borsacchi (sax alto) e Giacomo Downie (sax baritono), in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo 8 euro; informazioni e prenotazioni iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it ; tel. 0564.927244, 0564.933678).

I musicisti

Il “Tritticotrio” è uno storico gruppo fiorentino che si caratterizza per il sound funambolico dei sax dei tre componenti la band. Tra gioco, improvvisazione, tradizione e ricerca, il trio mette in scena una rivisitazione originale di vari repertori, jazz e non jazz. Il “Tritticotrio” unisce il gusto per la composizione alla pratica dell’improvvisazione, con una ricerca continua di varie possibilità espressive e accostamenti insoliti di brani tratti da repertori diversi.

Accanto a composizioni originali trovano spazio arrangiamenti arditi e bizzarri di materiali eterogenei tra cui canzoni italiane, temi folk, jazz, brani pop e colonne sonore. I ritmi e le melodie acquistano ogni volta nuove sfaccettature e potenzialità per essere offerti al pubblico, come dimostra la ricerca di una dimensione gestuale e a tratti teatrale che punteggia le sfrenate esibizioni live attraverso gag ironiche e grottesche.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Nella foto: il Tritticotrio