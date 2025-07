“Un mare senza barriere”: ecco il primo progetto di snorkeling accessibile, gratuito e sicuro

Follonica (Grosseto). È partito a Follonica “Un mare senza barriere”, il progetto – più unico che raro – che consente a persone con disabilità di vivere un’autentica esperienza di snorkeling in mare aperto, direttamente dalla spiaggia pubblica, senza alcun addestramento preventivo e con i massimi standard di sicurezza.

Il progetto

L’attività si svolge nel tratto di spiaggia libera antistante la colonia marina, un’area che, per le sue caratteristiche naturali – fondale basso, acque protette e accesso agevolato – si presta perfettamente allo svolgimento di questo tipo di esperienza.

Ogni partecipante è accompagnato in acqua da tre operatori specializzati, tutti bagnini o istruttori bagnini con formazione specifica al salvataggio e, in larga parte, anche al soccorso sanitario 118. Gli operatori sono dotati di dispositivi di ausilio professionali, identici a quelli utilizzati nei soccorsi in alto mare.

Il servizio è completamente gratuito, già attivo tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre, e costruito su misura: grazie a protocolli tecnici adattabili a ogni tipo di disabilità, il progetto è accessibile alla quasi totalità dei richiedenti, anche alla prima esperienza.

“Follonica è orgogliosa di ospitare un progetto che rappresenta un’eccellenza a livello mondiale – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. ‘Un mare senza barriere’ non è solo un servizio: è un simbolo della nostra visione inclusiva e di una città che crede davvero nei diritti di tutte e tutti”.

Nato nel 2016 da un’intuizione di Raffaello Compiani e Giorgio Lolini, entrambi istruttori dei Soccorsi speciali di Croce Rossa e Società nazionale salvamento, questo tipo di snorkeling assistito è stato realizzato esclusivamente a Follonica fino ad oggi.

Oggi è l’unico progetto al mondo che unisce:

​snorkeling reale e assistito, con maschera gran facciale per l’osservazione del fondale; ​

​accesso immediato e senza formazione preventiva; ​

ambiente marino naturale e urbano, dalla spiaggia pubblica, non da pontoni o piscine; ​

gratuità totale e attività quotidiana per tre mesi; ​

protocolli di sicurezza senza precedenti, con 3 operatori per ogni persona, dotati di Dpi completi, quali casco, radio, cintura di galleggiamento da 150 newton e attrezzature avanzate di soccorso.

“Questo progetto è l’esempio concreto di come l’accessibilità possa diventare realtà, se supportata da competenze, visione e sensibilità – ha sottolineato l’assessore al sociale Sandro Marrini -. “‘Un mare senza barriere’ consente a persone con disabilità di vivere il mare in libertà e sicurezza, spesso per la prima volta nella loro vita. È un gesto umano di valore straordinario. Grazie anche all’impiego del pattino come supporto galleggiante e logistico, è stato possibile raggiungere un livello di sicurezza senza precedenti. ‘Un mare senza barriere’ non è solo un servizio: è un modello di inclusione e dignità, che rende il mare un diritto davvero universale. Un ringraziamento a Metello Ricceri, consigliere con delega all’accessibilità della città”.