Laguna, il Pd: “Governo non applica legge nazionale, ma blocca le risorse della Toscana”

Orbetello (Grosseto). “La furia ideologica di questa destra, condita con un pressappochismo sconcertante, è tale da sconfinare nell’autolesionismo. Come definire in altro modo un Governo che impugna la Legge toscana sulla laguna di Orbetello che aveva come unico obiettivo quello di garantire una gestione transitoria in attesa del Consorzio, definito dalla legge nazionale a prima firma Pd, ma che stanziava subito 1,5 milioni di euro? Perché bloccare queste risorse che erano immediatamente spendibili mentre quelle statali sono ferme a caduta dei ritardi dello stesso Governo? La laguna è un territorio fragile: con l’estate i problemi si manifestano con maggiore intensità, ma la destra non solo è incapace di intervenire, ma impedisce agli altri di farlo”: è quanto dichiara una nota congiunta di Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, e Leonardo Marras, assessore regionale della Toscana.