“Al mare in sicurezza”: Castiglione celebra la Bandiera Blu e festeggia la Guardia Costiera

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In occasione della Giornata mondiale di prevenzione dell’annegamento, istituita dall’Onu per il 25 luglio, il Comune di Castiglione della Pescaia torna sulla spiaggia per un incontro tra istituzioni e operatori sulla sensibilizzazione alla sicurezza in mare.

E quale migliore occasione per celebrare i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, se non questa giornata dedicata dalla FEE alla sicurezza in mare, dal titolo “Bandiera Blu – al mare in sicurezza 2025”?

«Siamo orgogliosi e onorati di festeggiare a Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – queste due importanti ricorrenze per un paese balneare come il nostro. La sicurezza in mare è una delle tematiche fondamentali per il nostro territorio e avere l’opportunità di mostrare a tutta la comunità le attività che vengono svolte da Capitaneria, associazione di salvamento e cani bagnini, è garanzia di tranquillità per turisti e cittadini che frequentano le nostre spiagge. Ringrazio il presidente di Fee Italia Mazza e l’ammiraglio Canu per aver voluto essere presenti oggi a Castiglione della Pescaia».

Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato questa giornata all’informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti mettendo in campo attività educative per bambini, la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione degli incidenti acquatici e dimostrazioni pratiche di salvataggio. In questo la Capitaneria di Porto di Castiglione della Pescaia svolge un ruolo fondamentale, grazie anche ai diversi mezzi a disposizione.

«Ringrazio il sindaco – dichiara l’Ammiraglio Giovanni Canu, direttore marittimo della Toscana – per la passione e il coinvolgimento con il quale trascina la sua comunità e per l’impegno che spende per sostenere l’attività della Capitaneria di Porto e di tutti coloro che si adoperano per la sicurezza in mare e in spiaggia. Un ringraziamento anche ai volontari della Sics che quotidianamente si spendono per la tranquillità dei bagnanti. In tema di sicurezza, sottolineo le parole del sindaco, l’asticella si alza di anno in anno ed è necessario fare sempre qualcosa di più. La Capitaneria, che oggi celebra il suo 160° anniversario, fatta di persone innamorate del mare, sentinelle della sicurezza, è quel collettore che unisce tutti coloro che si impegnano per rendere il mare e il suo territorio accessibile e sicuro per tutti».

La sicurezza dei bagnanti è uno del principi fondamentali sui quali si basa il percorso del Programma internazionale Blue Flag. Il Comune di Castiglione della Pescaia si è sempre dimostrato molto attento a quelle tematiche volte ad infondere nella cittadinanza la consapevolezza di un corretto e più sicuro rapporto con il mare.

«La Bandiera Blu – aggiunge il presidente di Fee Italia Claudio Mazza – rappresenta per Castiglione della Pescaia un riconoscimento alla sostenibilità del territorio consolidato nel tempo. Non solo qualità delle acque di balneazione, ma anche accessibilità, sicurezza e corretta gestione del territorio. Aspetti che Castiglione ha saputo pienamente interpretare. Un lavoro intrapreso dall’amministrazione in armonia con la comunità attraverso un percorso impostato al miglioramento continuo, una scelta di sostenibilità sociale, ambientale ed economica che va premiata».