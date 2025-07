Farmacie comunali, Bragaglia e Vasellini: “Da De Martis solo sproloqui a posteriori”

Grosseto. “Leggiamo l’ultima uscita di Carlo De Martis sulle Farmacie comunali e non possiamo che sorridere: mentre lui si esercita nei soliti sproloqui a mezzo stampa, due consiglieri della Lega, Vasellini e Bragaglia, hanno fatto il lavoro vero, quello che incide e produce effetti”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di Grosseto Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia.

“L’opposizione, quella che oggi si straccia le vesti, dov’era quando si doveva agire davvero? Dove erano i 5 Stelle? Dove il Pd? Tutti spariti, assenti, immobili. Nessuno ha presentato una proposta, una mozione, un’iniziativa seria. Solo silenzio e ora, a giochi fatti, il solito rumore di fondo – continua la nota -. Nel frattempo, Vasellini e Bragaglia si sono confrontati direttamente con l’assessore Rossi, portando sul tavolo i temi veri: le tutele per i lavoratori, la trasparenza nei bandi, la distribuzione del servizio sul territorio, l’organizzazione logistica dei magazzini e l’adeguamento informatico. E sarà solo grazie a questo intervento deciso e puntuale, se il nuovo socio privato manterrà quegli impegni e quelle garanzie che adesso ha promesso all’assessore di riferimento. Non per caso, ma perché due consiglieri hanno avuto il coraggio di alzare la voce prima, non dopo”.

“E adesso De Martis ha pure il coraggio di blaterare? Dove era mentre si parlava con l’assessore? Dove era quando si trattava di difendere concretamente il servizio pubblico? Non pervenuto. Una minoranza che dorme per mesi e si sveglia solo per lanciare comunicati indignati quando il merito è ormai chiaramente di altri. Surreale. La verità è semplice: se verranno garantite tutele ai dipendenti, sarà esclusivamente grazie all’azione politica di Vasellini e Bragaglia. Altro che opposizione vigilante. Qui l’unica vigilanza è quella di chi fa politica con coraggio e serietà. Il resto, con tutto il rispetto, è solo aria fritta – termina il comunicato -. Due consiglieri Vannacciani hanno fatto il lavoro di un’intera città. Gli altri? A guardare”.