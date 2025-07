Laguna, Fratelli d’Italia: “Pd demagogico e in malafede, Governo ha colmato lacuna annosa”

Grosseto. “Le dichiarazioni del deputato Simiani e dell’assessore regionale Marras sul tema della laguna di Orbetello sono l’ennesima dimostrazione di una sinistra priva di argomenti e mossa solo da ansia elettorale. È curioso, e insieme sconcertante, che si attacchi un Governo che, per la prima volta dopo anni di immobilismo, ha messo nero su bianco una legge nazionale chiara e condivisa per la gestione e lo sviluppo sostenibile di un’area tanto delicata quanto fondamentale per il territorio maremmano”.

Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, primo firmatario della legge istitutiva del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, replica duramente alla nota congiunta firmata dal deputato Dem Marco Simiani e dall’assessore regionale del Pd Leonardo Marras, che accusano l’esecutivo di ostacolare l’intervento della Regione.

“La verità – prosegue Rossi – è che il Ministero dell’ambiente sta lavorando seriamente e con grande concretezza alla costituzione dello statuto del Consorzio di gestione, previsto dalla legge nazionale, con tavoli tecnici e incontri operativi a Roma che hanno visto coinvolti tutti i soggetti interessati: i Comuni di Orbetello e Monte Argentario, la Provincia di Grosseto e perfino la stessa Regione Toscana. Ed è proprio la Regione che, in quei tavoli, ha più volte tentato di rallentare l’iter, nel malcelato tentativo di rivendicare una primazia che nei fatti non ha mai esercitato”.

“Lo sapevano perfettamente entrambi – dichiara il deputato di Fratelli d’Italia – che quella legge regionale era superflua e strumentale. Ma l’hanno voluta approvare per forza a colpi di maggioranza, ignorando il dissenso dei nostri consiglieri regionali che con chiarezza e coerenza avevano spiegato l’inutilità di un provvedimento destinato a creare solo confusione normativa. Quindi, mentre si sta lavorando alla definizione degli organismi previsti dalla legge nazionale, la Regione Toscana avrebbe potuto proseguire con i consueti accordi di programma tra la Regione stessa e il Comune di Orbetello, senza alimentare un inutile conflitto istituzionale”.

“È davvero paradossale che proprio chi ha governato per anni, senza mai risolvere nulla, oggi venga a dare lezioni. Il Pd adesso rosica, perché una battaglia storica per il territorio, tra l’altro per troppo tempo dimenticata dalla sinistra, è stata finalmente raccolta e portata a compimento dal Governo Meloni. Tentano oggi, goffamente, di metterci una bandierina sopra, ma i cittadini sanno distinguere tra chi ha fatto propaganda per anni e chi ha lavorato davvero per il bene della laguna e del suo territorio” conclude Fabrizio Rossi.

Il commento di Luca Minucci

“Le dichiarazioni di Marco Simiani e Leonardo Marras sono l’ennesima dimostrazione di quanto certi esponenti del Partito Democratico siano ormai incapaci di affrontare il dibattito politico con onestà intellettuale – dichiara Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia -. Parlano di ‘furore ideologico’ e ‘autolesionismo’, ma in realtà sono loro i veri mistificatori seriali, abituati a capovolgere la realtà nel tentativo disperato di nascondere i propri fallimenti. Noi, da mesi, abbiamo denunciato l’inutilità e la totale intempestività della Legge regionale sulla laguna di Orbetello, una norma pensata per mascherare l’incapacità della sinistra di dare risposte concrete, e che non ha mai risolto un solo problema reale del territorio. Si agitano per presunti 1,5 milioni ‘subito disponibili’, ma sanno bene, o dovrebbero sapere, che nessuna risorsa pubblica può essere spesa senza progetti, atti, procedure e tempistiche amministrative. Dire il contrario è semplicemente prendere in giro i cittadini”.

“Inoltre, vorremmo chiedere a Marras e Simiani: che fine hanno fatto i 500mila euro annunciati mesi fa dalla Regione con tanto di squilli di tromba? Dove sono finiti quei soldi? Come sono stati utilizzati? Silenzio totale – sottolinea Minucci -. La realtà è che l’accordo di programma tra Regione e Comune è ancora attivo e valido, quindi nessun fondo è stato bloccato. Anzi, va detto con chiarezza che, proprio a causa dei ritardi e della scarsissima attenzione politica della Regione Toscana, oggi l’iter sta subendo rallentamenti evidenti. La sinistra, invece di assumersi le proprie responsabilità, preferisce distorcere i fatti e cercare capri espiatori. Il Pd, che oggi finge indignazione, ha avuto anni e anni per risolvere i problemi della laguna e non l’ha mai fatto. Ora prova a salvare la faccia (una delle tante) negando l’evidenza. Ma il tempo della propaganda è finito: i cittadini non si fanno più prendere in giro da chi non ha saputo né programmare né intervenire quando poteva farlo”.

“Noi continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e trasparenza – termina Minucci -. Il resto lo lasciamo a chi vive di slogan e scaricabarile”.