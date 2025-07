Via Toniolo, i residenti lanciano una raccolta firme: “Slalom tra le radici dei pini, danni alle auto”

Grosseto. In via Toniolo a Grosseto, da anni, i residenti devono fare lo slalom tra le radici dei pini, che hanno reso la strada dissestata. Una situazione insostenibile che va avanti da troppo tempo e che ha spinto i residenti a organizzare una raccolta firme per chiedere al Comune di intervenire. Un disagio che non ha trovato risposta e anche un potenziale pericolo, se non altro per le autovetture, come capitato alcuni mesi fa a una residente.

Rossella Calamassi ha subito un danno importante alla sua vettura, provocato proprio dalle radici degli alberi. “Conosco la zona perfettamente – afferma Calamassi –, dovendo convivere con questo disagio da diversi anni. Nonostante abbia usato la solita cautela nel dirigermi verso la mia abitazione, ho sentito un rumore più forte del solito che si è tradotto in un danno notevole. Non mi pare di aver percorso la strada a una differente velocità, anche perché, viste le condizioni, è possibile solo procedere a passo d’uomo, soprattutto la sera quando le auto parcheggiate sul lato opposto della strada ti costringono a passare proprio sulla parte più dissestata. Posso anche ipotizzare che il danno sia stato provocato dall’usura. Sicuramente percorrere più volte al giorno questa strada non può far bene a una vettura”.

Oltre al danno la beffa: Rossella Calamassi ha provato a scrivere al Comune, ma la risposta del Gruppo intersettoriale di lavoro istituito dall’amministrazione comunale per la gestione dei sinistri relativi alla responsabilità civile generale non è stata quella sperata.

“Mi è stato risposto che la mia richiesta risarcitoria non poteva essere accolta, in quanto l’irregolarità è ben visibile e quindi facilmente evitabile soprattutto per un residente. Non entro nel merito di questa decisione – aggiunge Calamassi –, mi limito a dire che conosco questa irregolarità ormai da anni e certo non vado a cercarmi guai. Ma se l’irregolarità è ben visibile, cosa aspetta il Comune a intervenire per restituire una via sicura ai residenti costretti a transitare in un campo minato per tornare a casa?”.