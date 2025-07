Ciclabile, Follonica a Sinistra: “Opera improvvisata come la Giunta, che senso ha cambiare progetto?”

Follonica (Grosseto). “La Giunta Buoncristiani, autoproclamatisi Giunta del cambiamento, sta dando davvero il meglio di sé”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“Dopo aver visto che il sindaco e il vicesindaco sono capaci perfino di tenere un’idropulitrice in mano, dopo aver visto Fratelli d’Italia che si intesta il merito dell’assegnazione da parte della Regione Toscana del finanziamento per la rigenerazione dell’Ilva (ricordiamo che c’è un articolo del 2022 dove si parla di questo finanziamento, quando Fratelli d’Italia era silenziosamente all’opposizione), oggi assistiamo alla cosa più grottesca della storia di Follonica degli ultimi anni – continua la nota -. Una ciclabile che taglia in due una strada dedita alla circolazione degli autoveicoli. Che senso aveva andare a cambiare il progetto iniziale che prevedeva la ciclabile in via della Repubblica? La smania di voler dire ‘ora ci siamo noi e comandiamo noi’ sta facendo esagerare chi da sempre ambiva ad un assessorato. E umanamente lo capiamo anche. Aver passato anni a rincorrere chi governava Follonica, spendendo migliaia di euro ad ogni campagna elettorale, può fare questo effetto”.

“Leggiamo su un famoso gruppo social locale le seguenti parole: ‘Avete fatto un obbrobrio che peggio di così non si può…….. gli assessori messi per volere di partito non funzionano…..ti sei impelagato in qualcosa che forse non sei all’altezza…..’. Queste parole non vengono da chi fa parte dell’opposizione, ma da un’elettrice dell’attuale maggioranza e la dicono lunga sulla situazione e sulla capacità governativa – sottolinea il comunicato -. Ma non ci stupisce l’atteggiamento di questo neo assessore che in Consiglio comunale si permette di dire ad un consigliere di opposizione ‘non me ne frega niente di quello che dici”‘ affermazione registrata durante una seduta del Consiglio comunale. Non ci stupisce che chi ha pensato questo tracciato della ciclabile abbia anche pensato di evitare gli allagamenti dei sottopassi con due dossi artificiali come abbiamo potuto notare in via Buonarroti”.

“E la ciclabile che interseca la strada dove passano le auto non è il solo problema: incroci pericolosissimi per chi transita in bici si trovano su via Lucca, via Pisa, via Palermo – termina la nota -. Dopo un anno di amministrazione questi sono i primi effetti di un’amministrazione improvvisata, con la smania del potere e con l’arroganza di non voler ascoltare”.