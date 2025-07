“Connections”: in piazza un omaggio musicale a Filippo Nicosia

Table of Contents

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Connections. Dalla musica da camera all’elettronica contemporanea”, lo spettacolo musicale in omaggio al diplomatico Filippo Nicosia. L’evento si terrà sabato 26 luglio, alle ore 21.45, in piazza dei Pini, a Capalbio.

Lo spettacolo

“Connections” crea un ponte tra la musica classica e le sonorità elettroniche contemporanee, unendo due mondi musicali apparentemente distanti, ma legati da una comune ricerca artistica e innovativa. Lo spettacolo sarà accompagnato da visuals digitali proiettate in tempo reale, create dall’artista olandese Cor Langerak, che reagiranno alla musica live, arricchendo l’esperienza visiva e sonora del pubblico. Il concerto si propone di avvicinare un pubblico giovane alle più importanti composizioni della musica classica da camera, presentando il meraviglioso Quintetto per archi di Schubert, interpretato da musicisti che si sono perfezionati nelle migliori università d’Europa, tra cui la Zürcher Hochschule der Künste, il Mozarteum di Salisburgo, la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien e il Conservatorio della Svizzera italiana. Dopodiché sarà il momento delle sonorità indie pop ed elettroniche, grazie al talento di vari musicisti della scena contemporanea e la compositrice, cantante e violoncellista Ludo, che trasporterà il pubblico nel suo universo musicale colorato e surreale. L’evento terminerà con il dj set di Eloisa Bignami.

Filippo Nicosia

Giovane console generale d’Italia a Chongqing, città della Cina centro-meridionale, prematuramente scomparso nel gennaio 2020, profondamente legato alla sua Capalbio.

Sabato 26 e domenica 27 luglio, inoltre, torna a Capalbio scalo il Mercatino dell’artigianato e del modernariato, un evento promosso dall’associazione “Il Quadrifoglio” e patrocinato dal Comune di Capalbio. Gli stand, aperti dalle 9 alle 23, si troveranno nel piazzale di via Umbria.