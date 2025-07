“Risate di gioia”: lo spettacolo in scena al Forte San Rocco

Marina di Grosseto (Grosseto). Dopo il grande successo della prima serata con Antonio Rezza, che ha visto il primo sold out della stagione, continua a Marina di Grosseto il San Rocco Festival, diretto da Giorgio Zorcù, con Elena Bucci e Marco Sgrosso, una delle coppie d’arte più importanti del teatro italiano che hanno dato vita alla compagnia Le belle Bandiere: sabato 26 luglio alle 21.30 presentano “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è frutto di una lunga ricerca, attraverso biografie, autobiografie, lettere e memorie di gente di teatro, alla ricerca delle radici di un’arte che sia al centro della vita sociale, culturale e politica delle comunità.

Come erano gli spettacoli del passato? Quali le miserie e il fascino del teatro di un tempo? Come risuonavano le voci? E i gesti? Come si svolgevano le prove? Quale energia si sprigionava in quelle sale illuminate a candele o a gas, quando il teatro era un centro vibrante della vita sociale, culturale e politica delle comunità? Come archeologi tra le rovine i due attori/registi evocano frammenti di un’arte tra le più fragili e tenaci e ritrovarne il battito. La notte di Capodanno, in un teatro abbandonato, due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere, rimangono stregati. Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi passò prima di loro. Alcuni antenati appaiono e se ne vanno, altri si fermano.

Artiste e artisti di ieri, parte di una comunità girovaga e vitale dai molti volti, idealisti, cialtroni, coraggiosi, appassionati, capaci di rinnovare la loro arte ad ogni generazione, di aggirare ogni censura, di vincere ogni difficoltà, ci conducono per mano tra camerini e palcoscenici dei teatri tra Ottocento e Novecento. Intravediamo personaggi famosi e dimenticati, primi attori, primedonne, servette, generici, portaceste, suggeritori, sentiamo la violenza della prima guerra mondiale che chiuse i teatri e ne cambiò il volto, fino ad arrivare alle sfavillanti e amare luci del varietà e a coloro che per primi hanno fatto il salto verso il cinema.

Lo spettacolo, già acclamato nei teatri di tutta Italia, viene presentato per la prima volta in un palco all’aperto in un’edizione speciale allestita per Marina di Grosseto e per il Festival di Radicondoli. Una delle grandi serate del San Rocco Festival, assolutamente da non perdere.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

“Risate di gioia – Storie di gente di teatro” è ispirato alle opere “Il teatro all’antica italiana” di Sergio Tofano detto Sto, “Antologia del grande attore” di Vito Pandolfi, “Follie del varietà”, a cura di Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè, e ad autobiografie, biografie, epistolari di gente di teatro; da un’idea di Elena Bucci, drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso, drammaturgia sonora e cura del suono Raffaele Bassetti, disegno luci di Max Mugnai, tecnico luci Daria Grispino, assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri, collaborazione ai costumi Marta Benini, produzione Le belle bandiere con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Comune di Russi, prima produzione Centro teatrale bresciano, Emilia Romagna Teatro, Teatro Piemonte Europa, in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival / Campania Teatro Festival.

Informazioni per il pubblico

cell. 388.5850722 (anche whatsapp)

e-mail info@accademiamutamenti.it

www.sanroccofestival.it

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto

Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti

Ingresso a offerta