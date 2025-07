Senzuno: lavori in corso per la realizzazione del tratto di pista ciclabile

Follonica (Grosseto). Lavori in corso a Senzuno. L’amministrazione comunale d Follonica ha deciso di realizzare in via provvisoria un primo tratto di percorso ciclabile al servizio del quartiere, dei cittadini e dei turisti, come deliberato dalla Giunta comunale nei giorni appena trascorsi. Il tracciato da via della Repubblica (dove fino a questo momento terminava la ciclabile esistente) prosegue quindi su via Lucca e si conclude in via Palermo, all’altezza della scuola elementare attualmente in costruzione.

“Si tratta di un percorso ciclabile che darà la possibilità a chi si muove in bicicletta di svoltare su via Lucca per proseguire su via Palermo – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e Sandro Marrini, assessore alla mobilità -: è lo stesso percorso che seguirà la ciclovia Tirrenica e quindi anche un’occasione per sperimentare questa nuova opportunità. Il tratto di strada era stato oggetto più volte di lamentele dovute al traffico disordinato delle biciclette che, nel tratto di via della Repubblica (quello più vicino a viale Carducci e via Bicocchi), transitano contromano creando una condizione di pericolo. Di fatto a mancare era proprio il proseguimento della ciclabile, che adesso troverà continuità”.

“Tra i dubbi che ci vengono sollevati dai cittadini – continua Marrini – c’è il fatto che il percorso ciclabile non sia posizionato lateralmente alla strada, ma sia più centrale: questo perché si tratta di una corsia ciclabile, che dà la precedenza alle biciclette, consentendo allo stesso tempo il passaggio degli altri veicoli. L’istituzione nei tratti interessati di una zona 30 garantirà ulteriori margini di sicurezza. La provvisorietà durerà fino a fine stagione e consentirà di abituarsi al nuovo assetto della viabilità dettato dalla ciclovia Tirrenica, che avrà tutt’altra impostazione e parametri di sicurezza”.