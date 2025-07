Cinema, arte e musica: una settimana ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Capalbio (Grosseto). Proseguono gli eventi culturali del periodo estivo a Capalbio.

Si comincia domani, mercoledì 23 luglio alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo con il quarto appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani.

Venerdì 25 luglio, alle 19.30, ci sarà l’inaugurazione e l’aperitivo con l’artista di “Immagini”, la mostra di Alessandro Scemi. L’esposizione, promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio, si terrà da Erika Marcucci antiquariato & vintage, a Capalbio, in via Magenta 1.

Alessandro Scemi. Architetto fiorentino che ha iniziato a dipingere con i materiali a lui più vicini, come lo stucco, il marmorino, il grassello, la sabbia e l’acrilico. La mostra è composta da un serie di opere che raccontano attimi di vita, in giro per il mondo, con focus sullo stato sociale e le abitudini delle persone. Inoltre, sarà possibile apprezzare molti acquerelli dedicati a Capalbio, luogo che ha “adottato” l’architetto Scemi.

Il weekend continuerà con un secondo evento promosso dal Centro commerciale naturale di Capalbio, guidato dalla presidente Erika Marcucci, ovvero la mostra “Ricordi di viaggio. Yemen 1996” di Laura Moioli. L’esposizione sarà inaugurata domenica 27 luglio, alle 19, proseguirà fino al 3 agosto e si terrà alla Bottega del folle, a Capalbio, in piazza Giordano 1.

Sempre domenica 27 luglio, alle 19, in piazza Carlo Giordano è in programma uno spettacolo di musica dal vivo.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 391.4863637 oppure scrivere all’indirizzo ccncapalbio@gmail.com.