“Manciano Express”: un viaggio tra le frazioni per raccontare il cuore del territorio

Manciano (Grosseto). Raccontare un territorio non significa solo mostrarne i paesaggi: significa ascoltarne le voci, entrare nelle storie, scoprire i volti e i dettagli che spesso sfuggono allo sguardo frettoloso.

È da questa convinzione che nasce “Manciano Express”, un progetto voluto dall’assessore al turismo Andrea Caccialupi e pensato per dare luce, una ad una, a tutte le frazioni del Comune di Manciano.

L’idea, nata proprio in seno all’assessorato al turismo, è stata poi sviluppata e trasformata in realtà da Andrea Fabbreschi, videomaker maremmano con una forte vocazione per la narrazione autentica dei luoghi. Il progetto si traduce in una serie di video brevi in formato reel, pensati per i social, che usciranno sui canali ufficiali Facebook, Instagram e YouTube di “Manciano Promozione”.

“Manciano Express” è prima di tutto un racconto genuino, lontano dalle immagini da cartolina e più vicino a quelle vere, vissute, che restituiscono l’anima di un territorio. I protagonisti sono le persone, le storie, le curiosità e le tradizioni che rendono ogni borgo unico. E ogni video sarà un piccolo viaggio alla scoperta di questi angoli di Maremma, spesso nascosti, ma ricchissimi di significato.

A guidare la realizzazione c’è una squadra di professionisti che conosce bene la terra di cui parla. Andrea Fabbreschi, che cura regia e riprese, è profondamente legato alla Maremma. Da anni racconta matrimoni, eventi e progetti culturali, ma ciò che più lo appassiona è proprio il documentario breve, capace di catturare l’essenza di un luogo in pochi minuti. Vive e lavora in Maremma e collabora anche con testate locali per progetti legati alla valorizzazione dei borghi.

Accanto a lui, la mancianese Gessica Tiribocchi, fotografa e presentatrice, che sarà il volto e la voce guida all’interno dei video. Il suo stile è spontaneo, diretto, e riflette la capacità di entrare in empatia con le persone. Con Andrea ha già collaborato su altri progetti incentrati su tradizioni e folklore, e in Manciano Express accompagnerà gli spettatori in ogni tappa, tra storie, curiosità e incontri.

Completa il team Alessia Bai, specialista in marketing e comunicazione, che segue tutta la parte promozionale del progetto. Dopo una formazione turistica e una solida esperienza nel web marketing, Alessia ha fondato la sua attività freelance nel 2021 e oggi gestisce i social e le campagne pubblicitarie legate al progetto, con entusiasmo e competenza.

«”Manciano Express” nasce con un’intenzione chiara: valorizzare tutte le frazioni i andando a cercare quelle storie che spesso restano in ombra, ma che sono proprio ciò che rende un paese speciale. È un progetto che unisce linguaggi diversi, immagini, parole, voci, e che trova forza proprio nella collaborazione tra tre professionalità differenti, ma perfettamente complementari – spiega l’assessore Andrea Caccialupi, ideatore del progetto –. Vogliamo raccontare le nostre comunità per quello che sono davvero, senza filtri né finzioni. È un progetto in cui credo profondamente, e che sono felice di vedere realizzato grazie alla sensibilità e alla professionalità di Andrea, Gessica e Alessia. Insieme stanno costruendo qualcosa di bello e duraturo, che parla al cuore delle persone».

I primi video usciranno nei prossimi giorni sulle pagine social di Manciano Promozione, dove sarà possibile seguire ogni tappa del viaggio, fra borghi, tradizioni, curiosità e volti che raccontano una Maremma viva, vera e sorprendente.