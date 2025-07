Il G20 delle spiagge: “Il disegno di legge sulle comunità marine ha iniziato iter parlamentare”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Diffuso ieri pomeriggio il testo della proposta di legge, primi firmatari gli onorevoli Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna con un gruppo di parlamentari della compagine governativa, sull’“Istituzione della qualifica di comunità marina o lacuale e disposizioni per il sostegno all’erogazione dei servizi pubblici nei comuni soggetti a rilevanti variazioni della popolazione conseguenti alla pressione turistica” che ha iniziato il proprio iter parlamentare.

Annunciato durante il summit del network G20 delle spiagge di Alghero, ora i sindaci delle maggiori località balneari italiane hanno finalmente una prospettiva positiva e certa che, oltre a riconoscere 6 anni di attività per il raggiungimento di questo risultato, indica una ragionevole conclusione del percorso entro la legislatura.

«Siamo molto soddisfatti: il lavoro con i colleghi sindaci – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge e sindaco di Cavallino Treporti – ha prodotto il risultato atteso e il riconoscimento del nostro ruolo di amministratori pubblici, vera espressione del territorio. In queste ore, stiamo attendendo anche la proposta depositata dal Partito Democratico che desideriamo esaminare al più presto. Ora faremo quanto in nostro potere per accompagnare e verificare l’attuazione di questa legge, così attesa e così importante per il primo comparto turistico italiano: è una buonissima notizia per i turisti in generale ma soprattutto per i nostri residenti».

«Vedere consolidarsi gli obiettivi che ci siamo prefissati con il G20 – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – è motivo di grande orgoglio per il costante lavoro svolto da tutti i Comuni coinvolti, avere un continuo confronto con la politica nazionale finalmente sta dando i suoi frutti e sono convinta che sarà una vittoria di tutti se riusciremo ad ottenere certi risultati perché non si tratta di colori politici, ma di dare risposte concrete a problematiche comuni che oggi i sindaci si trovano ad affrontare e che devono essere risolte per non compromettere tutto il tessuto economico del Bel Paese. Castiglione della Pescaia è uno dei Comuni che ha contributo a far nascere questa importante rete del G20 delle spiagge, un network che oggi è una realtà riconosciuta e accreditata a livello nazionale e che ha tracciato una strada importante per tutte le amministrazioni».

Il testo della proposta di legge riconosce tutti gli aspetti da sempre sostenuti dal G20 delle spiagge e inseriti sulla base delle esperienze dirette dei Comuni. In particolare: il ruolo strategico per il Paese dell’economia turistica balneare, il rapporto tra residenti e turisti durante le stagioni di vacanza, il ruolo delle Regioni e, infine, la determinazione delle risorse necessarie.