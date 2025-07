Il Prefetto in visita alla Guardia Costiera: “Grazie a tutto il personale”

Porto Santo Stefano (Grosseto). Oggi, l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano ha accolto il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, in visita istituzionale ella sede. Ad accoglierla, il Comandante dell’Ufficio, Tenente di Vascello Francesco Balsamo, affiancato dal personale dipendente, con la partecipazione anche di rappresentanti degli uffici locali marittimi afferenti alla giurisdizione del Circondario marittimo.

L’incontro

Durante l’incontro, il Comandante Balsamo ha illustrato al Prefetto le caratteristiche del vasto comprensorio di competenza, evidenziando le funzioni attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e particolare attenzione è stata riservata agli ambiti operativi di maggiore rilievo: la ricerca e soccorso in mare (Sar), la vigilanza sulla navigazione e il traffico marittimo, la tutela ambientale, il controllo sulla filiera della pesca e la gestione del demanio marittimo.

Il Prefetto ha avuto modo di conoscere direttamente, anche attraverso documentazione e testimonianze operative, la complessità e il rilievo delle attività svolte lungo il tratto costiero dell’Argentario e, più in generale, nell’ambito dell’intera provincia di Grosseto. A seguire, il Prefetto è stato accompagnato a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera per un sopralluogo in mare, durante il quale il Comandante ha illustrato in modo diretto le peculiarità operative del porto di Porto Santo Stefano e della rada, snodo essenziale per il traffico passeggeri da e verso le isole del Giglio e di Giannutri, oltre che per le attività legate alla pesca e al diporto nautico.

Nel prosieguo della visita, l Prefetto, insieme al sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha rivolto un sentito saluto istituzionale e un messaggio di benvenuto a nome della cittadinanza, e al direttore di PortArgentario, Fabrizio Palombo, si è imbarcata a bordo della nave da crociera “Silver Ray”, ormeggiata nella rada del porto. In tale occasione, il Comandante Balsamo ha evidenziato l’importanza crescente del settore crocieristico, che rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia turistica dell’intero comprensorio.

Durante la visita a bordo, il Comandante della nave ha poi presentato le principali caratteristiche tecniche dell’unità, dotata di sistemi di ultima generazione, in linea con i più moderni standard internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale, essendo la “Silver Ray” stata varata di recente nel 2024.

Al termine della visita, il Prefetto ha colto l’occasione per rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento al personale della Guardia Costiera, sottolineando l’importanza strategica del presidio marittimo di Porto Santo Stefano quale punto di riferimento per la sicurezza della navigazione in una zona ad alta vocazione turistica e portuale.

L’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano esprime “profonda gratitudine a Sua Eccellenza per la significativa testimonianza di vicinanza e attenzione istituzionale, rinnovando il proprio impegno al servizio della collettività, nel segno della legalità, della professionalità e della costante collaborazione con le altre istituzioni dello Stato e con gli enti territoriali”.