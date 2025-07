“B.P.M.”: Ginevra Di Marco ed Enzo Avitabile al Parco della Maremma

Grosseto. “B.P.M.”, che sta per battiti per minuto, diventa l’acronimo di Ballata Popolare Mistica, il concerto che domenica 20 luglio, alle 18.45, Ginevra Di Marco e Enzo Avitabile porteranno sull’itinerario faunistico A6 per la rassegna “Parco aperto”, che quest’anno arricchisce il suo calendario per celebrare i cinquant’anni del Parco della Maremma con una serie di eventi estivi.

L’appuntamento successivo è per giovedì 24 luglio con Cinzia Monari e Paolo Mari alle 21 al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto).

Lo spettacolo

B.P.M. si usa in musica per definire un genere musicale, per “dare il tempo” o “tenere il tempo”, oppure ancora “essere fuori tempo”. Ma B.P.M. è anche il segno della contrazione ritmica del cuore, quel battito di vita che parla alla parte irrazionale del cervello, produce benessere e crea armonia.

Da qui il nome dello spettacolo “B.P.M. – Ballata Popolare Mistica”, un concerto dove le ballate di Ginevra Di Marco si intrecciano a quelle di Enzo Avitabile, ospite d’eccezione. Ballate con un ritmo interno che muove, evocative che stanno dentro e fuori dal tempo, dense di ricerca interiore, dove musica e cuore diventano un tutt’uno impossibile da scindere. Da “Napoletana” a “Canti, richiami d’amore”, dai C.S.I. a “Sacro Sud” e la musica popolare del mondo, “B.P.M.” sceglie le ballate più belle per una mezcla di suoni e melodie. Farà da quinta scenica la vegetazione dell’itinerario faunistico, un luogo suggestivo soprattutto al tramonto.

Ginevra Di Marco ha cantato insieme a Giovanni Lindo Ferretti nei C.S.I. e nei PGR. Dal 1999 intraprende la carriera solista che le varrà molteplici riconoscimenti, comprese quattro Targhe Tenco, una delle quali conquistata proprio quest’anno per la categoria Miglior album di interprete con “Kaleidoscope”. Vanta collaborazioni di prestigio, da Max Gazzè a Cristiano Godano fino alla scienziata Margherita Hack, con la quale ha realizzato lo spettacolo teatrale “L’anima della terra vista dalle stelle”, che ha riscosso un grandissimo successo.

Cantautore, compositore e sassofonista, Enzo Avitabile ha collaborato con i grandi pilastri della musica italiana, da Pino Daniele a Franco Battiato, e con artisti internazionali di fama mondiale, come James Brown e Tina Turner. Ha vinto molti premi prestigiosi, tra cui la Targa Tenco, il Premio De André, il David di Donatello, i Nastri d’argento e il Globo d’oro. Davanti a 30mila persone, il 29 giugno ha festeggiato il suo 70esimo compleanno e i 60 anni di carriera con un grande concerto in piazza Mercato a Napoli insieme a Jovanotti, Francesco De Gregori e Daby Tourè.

Ginevra Di Marco (voce) e Enzo Avitabile (voce) saranno accompagnati da Alessandro D’Alessandro (organetto preparato), Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras ed elettronics), Cristiano della Monica (percussioni).

I biglietti

I biglietti per il concerto di Ginevra Di Marco e Enzo Avitabile, organizzato per il Parco da Ad Arte Spettacoli, si possono acquistare al costo di 25 euro (più 1,50 euro di prevendita) sul sito www.ticketone.it oppure su www.sentierofaunistico.adarte.18tickets.it. Si assiste allo spettacolo seduti su cuscini. Il luogo del concerto si raggiunge a piedi dal Centro visite di via del Bersagliere 7/9 (Alberese, Grosseto). Il percorso per arrivare sull’itinerario faunistico A6 è breve (15 minuti circa) e di facile percorrenza.

“Parco aperto” continua al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto), giovedì 24 luglio alle 21, con il duo Monari Mari. Cinzia Monari (voce e fisarmonica) e Paolo Mari (chitarra) porteranno in scena “Il pedagogo di campagna – Canti dalla terra al cielo”. Produzione inedita dell’associazione Toscana Lirica, lo spettacolo nasce da un’idea della stessa Monari, che ha musicato alcune tra le più belle poesie di suo nonno, Alfredo Monari (1899-1980).

Nato a Murci (Scansano) Alfredo Monari era un pastore che viveva in profonda armonia con la campagna. Aveva una visione umana e spontanea del sapere, un grande rispetto per la vita in tutte le sue forme e una spiccata sensibilità spirituale. Conosceva, da autodidatta, i classici della letteratura italiana, suonava il basso tuba e dirigeva la banda del paese. Tra musica e parole, “Il pedagogo di campagna” comprende canzoni, sonetti, citazioni letterarie, proiezioni di immagini d’epoca e storie sulla cultura popolare della Maremma Toscana dai primi del Novecento fino agli anni Settanta.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi scrivendo a booking@parco-maremma.it. Il costo del biglietto è 10 euro.

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono domenica 27 luglio con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo in “Nomadic – Canto per la biodiversità”.

Giovedì 31 luglio arriva la prima assoluta del Teatro del bicchiere Festival XIV con “Dedica”.

Il mese di agosto si apre, venerdì primo, con la lezione-spettacolo “Rileggere Darwin” del matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi. Sono, inoltre, in programma trekking e passeggiate: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco della Maremma. Tutti gli appuntamenti di “Parco aperto”, certificati Ecoevents da Legambiente, sono a basso impatto ambientale per la flora e la fauna della riserva.

Per informazioni sugli eventi ed eventuali cambi di programma visitare il sito https://parco-maremma.it/.