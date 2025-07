“Sulla via del ferro”: un’escursione guidata tra natura, storia e archeologia industriale

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino promuove per domenica 20 luglio “Sulla via del ferro”, un evento culturale organizzato in collaborazione con il Comune di Follonica, che accompagna il pubblico in un itinerario guidato tra natura, storia e archeologia industriale. I protagonisti saranno il Maps, Museo archeologico del Portus Scabris, e il Magma, Museo delle arti in ghisa nella Maremma, due realtà museali unite da un filo conduttore comune: la storia della siderurgia.

«Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni culturali e amministrazioni locali – ha dichiarato il vicesindaco di Scarlino Michele Bianchi, con delega alla cultura –. Valorizzare i nostri musei in un’ottica di collaborazione territoriale permette non solo di offrire esperienze più ricche e articolate ai visitatori, ma anche di rafforzare il legame tra le comunità e la propria storia. La sinergia con Follonica è un esempio virtuoso di come la cultura possa unire e generare valore condiviso».

Il programma

Il programma prende il via alle 9.30 con il ritrovo al Maps, in via delle Collacchie 1, al Puntone di Scarlino. Qui, grazie alle guide della cooperativa Zoe, si visiterà il museo e si farà una breve escursione nell’area umida del padule, alla scoperta del paesaggio storico del golfo di Follonica e delle antiche rotte del minerale ferroso proveniente dall’Elba.

Alle 12.00 il percorso prosegue al Magma, nell’area ex Ilva di Follonica, dove verrà illustrata l’evoluzione della lavorazione del ferro dall’epoca etrusca a quella contemporanea, anche attraverso l’uso di installazioni multimediali immersive.

I due musei sono collegati da una pista ciclabile di circa 5 chilometri (15 minuti in bicicletta). Lo spostamento tra le sedi museali è autonomo.

L’iniziativa è adatta anche alle famiglie con bambini. Il costo della visita è di 6 euro per il Maps e il Padule di Scarlino, 7 euro per l’ingresso al Magma.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail musei@comune.scarlino.it, cell. 346.3672147.