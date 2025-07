“Luci a Scarlino”: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Scarlino (Grosseto). In occasione dell’evento “Luci a Scarlino” promosso dalla Pro Scarlino e da Leg, in programma domenica 20 luglio nel centro storico, l’amministrazione comunale di Scarlino ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza e una migliore gestione dell’afflusso di visitatori.

Il cuore del borgo sarà chiuso al traffico e alla sosta dei veicoli dalle 8.00 di domenica 20 luglio fino alle 2.00 di lunedì 21 luglio. Il divieto riguarda via Roma, via IV novembre e piazza del Mercato, con accessi interdetti all’altezza della caserma dei Carabinieri e del piazzale del Rivellino. Saranno ammessi solo i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, dell’amministrazione comunale, dei servizi di raccolta rifiuti e degli operatori autorizzati per il montaggio e smontaggio delle strutture.

Variazioni anche per la sosta: vietata in via Roma già da sabato 19 luglio alle 8.00 per consentire l’allestimento dei bagni chimici; limitazioni previste anche nel piazzale del Rivellino, lato Rocca pisana. Per agevolare la mobilità, la strada comunale Panoramica sarà percorribile a senso unico da via della Repubblica verso la zona Peep, con possibilità di parcheggio su un solo lato dove indicato dalla segnaletica temporanea. Nella restante parte della strada Panoramica, compresa tra la località La Valle e il Rivellino, la sosta sarà consentita su entrambi i lati, in assenza di segnaletica di divieto.

Gli organizzatori hanno predisposto anche un servizio navetta gratuito, attivo dalle 16.00 alle 2 di lunedì 21 luglio, con capolinea all’inizio della strada comunale Panoramica e fermate nei principali punti di accesso e nelle strutture ricettive del territorio.