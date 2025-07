Alicia: lo yacht d’epoca lungo 51 metri ha fatto tappa all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sì, è proprio un’affascinante signora del mare Alicia, yacht a motore d’epoca di 51 metri che ha fatto sosta davanti ad Artemare Club, a Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che l’ha vista ad uno dei raduni vintage boats della Costa Azzurra, che Alicia è stata costruita negli Stati Uniti d’America e consegnata nel 1930; è la nave ammiraglia di Defoe, progettata da Design Unlimited, che ha anche progettato gli interni, l’architettura navale è stata sviluppata da John H. Wells e Canark Marine, è costruita con un ponte in Teak, un scafo in acciaio e una sovrastruttura in Plywood marino e acciaio.

Lo yacht può ospitare fino a 11 ospiti in 6 cabine, con 9 membri dell’equipaggio pronti a soddisfare ogni loro esigenza. La sua velocità massima è di 13,5 nodi, di crociera è di 12,0 nodi e vanta un’autonomia massima di crociera di 4.000 miglia nautiche a 9,0 nodi, con potenza fornita da due motori diesel Caterpillar, ha un tonnellaggio lordo di 374,0 GT e una larghezza di 7,47 metri.

Alicia ha avuto cinque ricostruzioni complete nel 1966, 1976, 1991, 2007 e 2018; per il tipo di interventi nel suo aspetto esteriore e in quello degli interni è parere di Artemare Club che Alicia si possa considerare un’antesignana dello yacht, design olistico che considera l’imbarcazione nella sua interezza integrando tutti gli aspetti, dall’impatto ambientale alla funzionalità, dal confort all’estetica in modo armonioso.