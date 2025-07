Torna Etruska Festival: il paese si trasforma in un teatro a cielo aperto

Pitigliano (Grosseto). C’è un weekend in cui Pitigliano smette di essere solo un borgo meraviglioso arroccato sul tufo e si trasforma in un teatro a cielo aperto, pieno di vita, musica e poesia.

Quel weekend è il 4 e 5 luglio e il motivo ha un nome: Etruska Festival.

Giunto alla terza edizione, Etruska Festival torna a riempire il cuore della Maremma collinare di stupore e bellezza. Le piazze diventano palcoscenici, i vicoli corridoi incantati, i passanti spettatori e protagonisti allo stesso tempo. Trampolieri che danzano tra le stelle. Marionette che raccontano storie antiche. Clown che ridono con gli occhi. Fuoco che disegna nell’aria. Tamburi che fanno vibrare il tufo.

Il programma

Il festival inizierà venerdì 4 luglio con un prefestival fatto di piccole anticipazioni e suggestioni e culminerà sabato 5 luglio, dalle 18 alle 24, con una vera e propria esplosione di spettacoli, artisti di strada provenienti da tutta Italia, musica, acrobazie e sorprese continue.

Ma Etruska Festival non è solo spettacolo: è anche sapori, territorio, tradizione.

Durante la serata del 5 luglio, il centro storico ospiterà nove postazioni di street food – o, come preferiamo chiamarlo, cibo di strada – curate da bar, ristoranti e pizzerie del paese. I visitatori potranno gustare piatti preparati con prodotti locali e a km zero, espressione dell’eccellenza enogastronomica della zona: dall’olio di Pitigliano allo stracchino di Sorano, passando per le carni maremmane e i salumi artigianali.

Un’occasione imperdibile per chi ama viaggiare con il palato e perdersi nella bellezza.

Un invito a scoprire Pitigliano in una veste inedita, dove l’arte di strada e la cultura gastronomica si fondono per regalare emozioni autentiche.

«Etruska Festival è l’espressione più autentica del nostro territorio: artisti, cibo e paesaggio si fondono in una serata magica pensata per tutti – spiegano gli organizzatori dell’Associazione Commercianti di Pitigliano, ideatrice e anima del progetto –. Un’occasione per riscoprire la bellezza dell’incontro, della creatività e del nostro patrimonio culturale e culinario.»

Ingresso libero

Per informazioni e aggiornamenti: seguire i canali Instagram Ccn Pitigliano e Facebook Associazione Commercianti Pitigliano.

Iniziativa promossa con il patrocinio del Comune di Pitigliano.