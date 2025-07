“Ritratti in vibrazione”: le opere di Alessandro Casetti in mostra

Orbetello (Grosseto). C’è un’arte che non si limita a essere vista. Si ascolta, si respira, vibra nello spazio.

È l’arte di Alessandro Casetti, protagonista della mostra “Ritratti in vibrazione”, che la Galleria Orler di Orbetello ospiterà dal 4 al 13 luglio in corso Italia 35, nel cuore della città lagunare.

L’inaugurazione, prevista per venerdì 4 luglio alle 19, sarà accompagnata da un aperitivo con l’artista, che accoglierà i visitatori tra le sue opere, in un dialogo diretto e sensibile.

Quando la pittura nasce dal suono

Casetti non è solo un pittore. È un musicista dell’immagine. Le sue tele nascono da un processo unico: poggiate su casse acustiche o strumenti, vengono attraversate dalle vibrazioni delle sue stesse composizioni musicali. Acrilici, colle e resine si muovono, reagiscono, danzano al ritmo. È da questo caos armonico che emergono ritratti femminili intensi e luminosi, capaci di parlare senza una parola.

Ogni volto racconta una storia silenziosa. Ogni sguardo si apre su un mondo. Il fondo bianco, lavorato con pazienza e stratificazioni, emana una luce interiore che trasforma lo spazio in cui l’opera vive.

Un artista in ascesa internazionale

Alessandro Casetti ha studiato tra Sansepolcro e Firenze, ma ha portato la sua arte ben oltre i confini italiani: Europa, Stati Uniti, Asia. Le sue opere sono oggi esposte in gallerie di rilievo in Italia, Germania, Olanda e Taiwan. Ed è proprio alla Galleria Orler di Orbetello che sarà possibile vedere da vicino alcune tra le sue creazioni più poetiche e potenti.

Una mostra da non perdere per chi ama l’arte contemporanea, per chi cerca bellezza e intensità, ma anche per chi vuole investire in un talento autentico, già riconosciuto a livello internazionale.

Un’occasione preziosa per chi è in Maremma, per i curiosi, gli appassionati, i collezionisti. Per chi vuole lasciarsi attraversare dalla bellezza.