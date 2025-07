“Cammini d’arte e musica”: artigianato, escursioni, musica e buon cibo in centro storico

Capalbio (Grosseto). Artigianato, escursioni, musica e buon cibo.

Tutto pronto per “Cammini d’arte e musica”, il nuovo appuntamento promosso dal Centro commerciale naturale di Capalbio e patrocinato dall’amministrazione comunale.

“Abbiamo promosso una stagione culturale – commenta l’assessore Patrizia Puccini – molto ampia e frutto della collaborazione di più soggetti. Il Centro commerciale naturale capalbiese ha il grande merito di investire e credere molto nella rivitalizzazione del nostro centro storico, promuovendo una serie di appuntamenti capaci di attrarre sia i residenti che i visitatori”.

“Cammini d’arte e musica” ci sarà venerdì 4 luglio nel centro storico di Capalbio e comincerà alle 18 con l’esposizione d’arte e artigianato diffusa e lo spettacolo musicale di “Non c’è duo”; alle 18.45, in piazza Carlo Giordano, ci sarà il ritrovo per l’escursione guidata nel borgo con 3K explore. Per l’occasione, i ristoranti “Trattoria toscana” e “Trattoria La Torre da Carla” avranno un menu speciale a 30 euro a persona.

“Siamo felici – dichiara Erika Marcucci, presidente del Centro commerciale naturale di Capalbio – di poter proseguire con gli eventi nel nostro centro storico dopo il successo di ‘MangiaMaremma’. Invitiamo tutti i capalbiesi e i turisti a partecipare e a vivere una serata in allegria nel cuore del nostro capoluogo”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 391.4863637 oppure scrivere all’indirizzo ccncapalbio@gmail.com.