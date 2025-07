Enoturismo, Confesercenti lancia un nuovo progetto: “Volano dell’economia maremmana”

Grosseto. Prosegue il progetto per lo sviluppo dell’enoturismo nella provincia di Grosseto grazie alla collaborazione tra Assoturismo Confesercenti Toscana, Confesercenti Grosseto, Movimento turismo del vino e Consorzio tutela vini della Maremma Toscana.

Confesercenti da sempre impegnata nello sviluppo del territorio, ha avviato un protocollo d’intesa a favore dello sviluppo dell’enoturismo in Maremma. L’idea è quella di un ampliamento delle wine experiences che possono essere proposte ai turisti, grazie al coinvolgimento delle cantine del territorio, come volano per la maggior fruizione e conoscenza del ricco entroterra maremmano.

“Dopo lo sviluppo della promozione on line attraverso il sito Visit Maremma abbiamo pensato di portare la promozione direttamente nelle aziende – si legge in una nota dell’associazione –. Sono stati stampati cartoncini autoportanti da tavolo per la promozione delle attività che è possibile svolgere all’interno delle cantine. I cartoncini riportano il qrcode che indirizzerà il turista direttamente alla pagina delle esperienze in Visit Maremma. I cartoncini verranno distribuiti alle strutture ricettive e agli stabilimenti balneari della provincia di Grosseto. Le attività interessate che non lo hanno ancora ricevuto possono contattare Confesercenti Grosseto per ritirarlo all’interno delle nostre sedi: Grosseto, in via de Barberi 108, Follonica, in via Trieste 8, Orbetello, in via Mura di Ponente 4, o per mettersi d’accordo altrimenti. La realizzazione e distribuzione del cartoncino ha lo scopo di creare un ulteriore collegamento tra attività e cantine cercando di proporre ‘qualcosa da fare’ ai tanti turisti che visitano la nostra provincia. Prossimo step la creazione di pillole di formazione volte a perfezionare sempre più il servizio offerto e garantire un’informazione più precisa ai nostri turisti”.