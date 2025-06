Torna “La Notte dello sport e del volontariato”: ecco le associazioni protagoniste

Manciano (Grosseto). Marsiliana si prepara ad accogliere con entusiasmo la seconda edizione de “La Notte dello sport e del volontariato”, un evento promosso dal Comune di Manciano – assessorato allo sport che si terrà mercoledì 2 luglio a partire dalle 18.00. Sarà una serata all’insegna della partecipazione, dello spirito di comunità e della valorizzazione delle tante realtà associative del territorio, che ogni giorno contribuiscono con impegno alla vita sociale e culturale del Comune.

Il programma

La manifestazione si svolgerà in diversi punti della frazione di Marsiliana, coinvolgendo l’area polivalente, piazza Giovanni Travagliati e il campo sportivo, con un ricco calendario di attività aperte a tutti. Si inizierà con la camminata della salute, pensata per favorire uno stile di vita attivo e inclusivo, per poi proseguire con esibizioni di danza, ginnastica e spettacoli equestri, fino ad arrivare a dimostrazioni sportive e partite di calcio giovanile e femminile. Momenti di grande interesse saranno anche le dimostrazioni delle associazioni di volontariato, come la Fraternita di misericordia, la Protezione civile e i Vigili del Fuoco volontari di Manciano, che mostreranno al pubblico il valore e l’importanza del loro servizio quotidiano.

Accanto alle attività sportive e alle dimostrazioni, sarà possibile visitare gli stand informativi e di promozione sociale allestiti da molte associazioni locali, che offriranno uno spaccato ricco e variegato dell’impegno sul territorio. Tra i protagonisti della serata ci saranno: il comitato Bottai Mancianesi, la Funny Fitness, il Ranch On Ville, l’Asd Marsiliana Aics, la Usd Manciano, la Società ginnastica mancianese, l’Asd Fit N’ Dance Academy, la Happy Time Asd, l’Hercules Gym Fitness Club, il Judo Agorà, il Centro ippico Omnia Ranch, l’associazione Il Sogno di Nidia, l’Avis Marsiliana – Vallerana – Sant’Andrea, la Fraternita di Misericordia e Protezione Civile, il vistaccamento volontari dei Vigili del Fuoco di Manciano e la Consulta per il sociale di Manciano.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, il vicesindaco Roberto Bulgarini: «Questa manifestazione è il simbolo concreto della sinergia tra sport e volontariato, due ambiti fondamentali per il benessere della nostra comunità. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari e gli operatori che con passione contribuiscono alla riuscita di un evento che unisce, coinvolge e fa crescere».

Alle sue parole si unisce il consigliere comunale con delega allo sport, Matteo Bartolini, che aggiunge: «”La Notte dello sport e del volontariato” è un’occasione preziosa per valorizzare il nostro tessuto associativo e per far conoscere, soprattutto ai più giovani, l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione. Eventi come questo rappresentano la cultura viva di un territorio che guarda al futuro con entusiasmo e senso di comunità».

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questa serata di festa, sport, solidarietà e condivisione, per rafforzare il senso di appartenenza e costruire insieme un futuro più coeso e partecipe.