Chirurgia, Marconi: “Da Fratelli d’Italia attacco vigliacco, si scusi con Asl e dottor Cecconi”

Massa Marittima (Grosseto). “All’indomani dell’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale della mozione per il rilancio dell’ospedale Sant’ Andrea e della sanità territoriale, Fratelli d’Italia esce con questa nota grave e scomposta e con un pesante attacco alla persona del dottor Simone Cecconi”.

A dichiararlo è Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima.

“Un attacco vigliacco e imperdonabile che mette in cattiva luce l’operato onesto e trasparente di un professionista stimato e attento ai bisogni del nostro ospedale – continua la nota –. Un articolo inaccettabile, genericamente sottoscritto dal circolo Fratelli d’Italia, con la modalità di chi ‘getta il sasso e tira indietro la mano’. Se il dubbio espresso dall’autore di questa nota ha un qualche fondamento, vada a presentarsi nelle sedi opportune, altrimenti rivolga al dottor Cecconi e all’azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est (implicitamente accusata), scuse formali”.

“Inspiegabile la logica politica di un attacco che arriva il giorno successivo all’approvazione della mozione prodotta dalla Commissione consiliare sulla sanità – prosegue Irene Marconi -. Mozione che è stata votata con convinzione da tutti i consiglieri, compreso il gruppo di opposizione Mazzocco Sindaco, sostenuto da Fratelli d’Italia. Un attacco analogo c’era stato anche durante la campagna elettorale, evidentemente si tratta del modo di operare di chi non ha argomenti e si limita a colpire direttamente le persone”.

“Lanciare accuse di questo genere sull’ospedale di Massa Marittima – aggiunge il sindaco -, il quinto per prestazioni di tutta la Asl, significa penalizzare gli sforzi dei professionisti che operano al suo interno con dedizione e competenza. Rammento infine come il gruppo consiliare di opposizione sia assente, per scelta, dalla V Commissione Sanità così come da tutte le altre Commissioni consiliari, che sono il luogo del confronto e dell’impegno, sede di analisi delle questioni e di proposta progettuale.

Verrebbe da pensare che con questo gesto ci sia l’intenzione di gettare ombre sull’ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal suo presidente, anche nell’aprire un dialogo che coinvolge il territorio e i Comuni delle Colline metallifere, indipendentemente dall’appartenenza politica. Per dovere di cronaca devo aggiungere che dal gruppo consiliare di opposizione Mazzocco Sindaco, sostenuto da Fratelli d’Italia, non è mai pervenuta alcuna proposta in tal senso, anzi la presenza del gruppo in Consiglio comunale si sostanzia spesso in un voto contrario a prescindere e in molte assenze dalla seduta e dai dibattiti.

La politica è il luogo del confronto e del dialogo: gettare ombre sulle singole persone e costruire illazioni nascondendosi dietro ad un comunicato stampa, è una modalità da condannare pesantemente. Mi auguro che il provinciale di Fratelli d’Italia prenda al più presto le distanze da questa azione grave e diffamatoria del circolo di Massa Marittima, che non ha alcun senso all’interno di un costruttivo dibattito politico”.