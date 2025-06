Malia: il giant yacht a motore lungo 78 metri solca il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivato nei giorni scorsi nel mare di Porto Santo Stefano Malia, giant yacht a motore di circa 78 metri, costruito in Grecia da Golden Yachts e consegnato nel 2023.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha documentato per l’esclusivo archivio dello yachting custodito nella sede di Artemare Club nel corso di Porto Santo Stefano, che Malia è stato progettato dallo Studio Vafiadis, l’architettura navale è stata sviluppata da Nafpigiki Hellas e gli interni dello yacht sono stati progettati da Massari Design e Studio Vafiadis; è costruito con un ponte in teak, uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio.

La sua velocità massima è di 18,0 nodi e la sua velocità di crociera è di 16,5 nodi, la sua potenza proviene da due motori diesel, può ospitare fino a 12 ospiti in 8 cabine, con 22 membri dell’equipaggio.

Malia è uno dei 122 yacht a motore nella gamma di dimensioni 70-80 metri. Al giant yacht Malia Artemare Club augura a Malia, già ripartito, mari calmi e venti favorevoli per le prossime navigazioni.