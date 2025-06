Sport, benessere e solidarietà: un weekend ricco di iniziative per Insieme in Rosa

Follonica (Grosseto). Settimana all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà.

Sabato 28 giugno sono due i momenti in favore di Insieme in Rosa onlus che si terranno a Follonica.

Il primo alla Lega navale,, dalle 16 alle 17, ci sarà Acquagym: un allenamento dinamico, divertente e adatto a tutte le età, perfetto anche per chi si avvicina per la prima volta all’attività fisica in acqua. Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare o mandare un messaggio al 347.3502984, risponderà Luciana.

L’altro è un momento di pace e ascolto con Laura Bonomi e la pratica di Yoga al tramonto, sul mare di Follonica. Un luogo speciale, immerso nella luce dorata del tramonto, perfetto per ritrovare equilibrio e respiro. Per partecipare basta inviare un messaggio al 347.3502984.

Domenica 29 giugno Follonica si trasforma nel Paese del Ben-Essere. Un’intera giornata tutta dedicata al benessere, alla cura di sé e alla condivisione.

Dalla mattina fino al tramonto, tantissimi operatori olistici saranno a disposizione per far provare ai partecipanti tecniche e trattamenti che uniscono corpo, mente e spirito.

Infine, l’artista Silvia Montomoli, all’ex Ilva, ai giardini del Magma, dalle 16.30, darà vita a un’opera d’arte dal vivo, davanti al pubblico, in un momento unico di connessione tra gesto creativo, emozione e partecipazione. Il quadro realizzato sarà poi donato e collocato nella sala d’aspetto di uno degli ospedali della provincia di Grosseto, come simbolo di bellezza, umanità e speranza.