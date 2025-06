Autobus rimane incastrato nel sottopasso

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, un bus interurbano di at della linea g10 di Grosseto, alimentato a metano, è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Caravaggio.

Questa tipologia di mezzo ha infatti un’altezza maggiore del solito proprio perché l’alimentazione è alloggiata nella parte superiore: il conducente ha sbagliato itinerario e percorso un sottopasso di un altezza insufficiente al transito del bus, e non solitamente transitato, rimanendo quindi incastrato.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente iniziato le manovre di rimozione, risultate particolarmente difficoltose. La circolazione ferroviaria in transito sui binari sovrastanti nella direttrice da e verso Roma è stata preucazionalmente sospesa per circa due ore, fino alle 17.45 circa. Disagi anche per la circolazione delle auto, pur limitata in una fascia oraria pomeridiana domenicale estiva.

A bordo del bus si trovavano, oltre all’autista, tre passeggeri al momento dell’impatto. Tutti risultano illesi. Le operazioni dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell’area manutenzione del deposito di Autolinee Toscane di Grosseto, si sono concluse intorno alle 17.30.

Autolinee Toscane si rammarica per il disagio arrecato e ringrazia i Vigili del Fuoco per la rapidità di intervento.