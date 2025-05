Sicurezza stradale: il Comune acquista un simulatore di moto per le scuole

Follonica (Grosseto). Educazione stradale, massima attenzione da parte dell’amministrazione comunale: il Comune di Follonica si dota infatti della strumentazione necessaria a sensibilizzare nel miglior modo possibile gli alunni delle scuole del Golfo.

“A tal proposito – dichiarano il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e Giorgio Poggetti, assessore alla sicurezza e alla Polizia municipale – abbiamo acquistato un simulatore moto professionale che abbiamo presentato oggi (30 maggio, ndr) ai ragazzi, con tanto di dimostrazione pratica. Si tratta di un simulatore di guida rivoluzionario e innovativo, studiato e sviluppato per essere uno strumento di educazione stradale per tutti i giovani intenzionati a prendere la patente dello scooter e della moto. Permette di simulare la guida e allo stesso tempo capire quali sono i principali pericoli e le principali criticità, in modo da adottare i corretti comportamenti per una guida più sicura per se e per gli altri. I giovani possono imparare l’uso corretto del manubrio, della frizione, del freno delle frecce, preparandosi così a guidare ogni mezzo”.

Addirittura, lo strumento prevede anche delle sanzioni, ponendo particolare attenzione a chi non rispetta le norme e alle relative conseguenze. Per esempio, in caso di guida sotto gli effetti di alcol e stupefacenti il simulatore mostra anche le conseguenze, non solo in termini di multe ma anche di danni e ferite.

Lo strumento è stato presentato dall’amministrazione comunale nel corso dell’iniziativa sulla sicurezza stradale organizzata con la Primavera del volontariato e sarà utilizzato in futuro anche nelle scuole follonichesi sempre per diffondere i comportamenti idonei tra le nuove generazioni.