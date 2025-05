“Tutti al mare”, tornano i campi estivi del Comune: il programma delle attività

Magliano in Toscana (Grosseto). Cominceranno lunedì 30 giugno e si concluderanno giovedì 10 luglio le attività estive “Tutti al mare” promosse dal Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con la Uisp, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Dieci giorni di attività in cui i bambini partecipanti faranno sport in spiaggia, giochi di gruppo, percorsi di trekking e molto altro ancora. I genitori interessati potranno avere maggiori informazioni martedì 17 giugno, alle 17.30, quando nella sala consiliare del Comune di Magliano, in via Oberdan, sarà illustrato il programma in una riunione pubblica e saranno illustrate le modalità di iscrizione.

Il programma

Quattro, in ogni caso, gli educatori che accompagneranno i bambini in questi dieci giorni. Lunedì 30 giugno, mercoledì 2 luglio e venerdì 4 luglio i ragazzi andranno al campeggio Hawaii, vicino ad Albinia, per fare attività sportiva e giochi in spiaggia.

Martedì primo luglio, invece, trekking nel Parco della Maremma e giochi di gruppo in un luogo ombreggiato a Maria di Alberese.

Giovedì 3 luglio visita all’Acqua Village di Follonica, mentre lunedì 7 luglio, mercoledì 9 e venerdì 11 luglio ancora Camping Hawaii.

Martedì 8 luglio il campo estivo farà tappa all’Osa, per attività di canoa e sup con gli istruttori di Terramare. Nel pomeriggio attività di orienteering e giochi di gruppo.

Giovedì 10 luglio, infine, il gruppo farà tappa al parco avventura Le Marze.

Il Comune è al lavoro per definire anche il programma delle attività per i bambini dai 3 ai 6 anni, che partiranno lunedì 7 luglio, e che nei prossimi giorni sarà reso noto. Per informazioni o per scaricare il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Magliano in Toscana all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.