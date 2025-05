“I luoghi del tempo” arriva alla necropoli di Casenovole: Gino Castaldo e Gnut protagonisti

Grosseto. La quarta giornata del festival “I luoghi del tempo“, domenica primo giugno, arriva nel Comune di Civitella Paganico, esattamente alla necropoli etrusca di Casenovole, importante sito archeologico risalente al periodo ellenistico (IV–II secolo a.C.).

Scoperta nel 2007 sulla collina denominata “il Boschetto”, vicino a Casal di Pari, la necropoli comprende diverse tombe a camera scavate nella roccia, tra cui la celebre “Tomba del Tasso”.

Il programma

Ad aprire questo speciale appuntamento sarà il celebre giornalista e critico musicale Gino Castaldo, nella passeggiata letteraria per presentare il suo “Il ragazzo del secolo“; insieme a lui saranno presenti Andrea Marcocci (associazioneOdysseus) e il giornalista Riccardo Basile, che coordinerà l’incontro.

Castaldo, anche scrittore e conduttore radiofonico, da oltre 40 anni narra con immagini e parole la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale. Giornalista de La Repubblica dalla fondazione del giornale nel 1976, ha intervistato tutti i giganti della musica, da Bob Dylan a Paul McCartney, da Lou Reed a Bruce Springsteen. Insieme a Ernesto Assante, ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato autore di programmi musicali su Radio Tre e Radio 2. Dal 2018 conduce con Ema Stokholma “Back2back”. Fra i suoi libri più recenti ricordiamo “Il romanzo della canzone italiana” (Einaudi, 2018), “Lucio Dalla” (Mondadori, 2021) scritto con Ernesto Assante, “La stagione magica dei cantautori italiani” (Mondadori, 2023) e “Il ragazzo del secolo” (HarperCollins, 2025).

Alle 19.15, seguirà il concerto del cantautore, chitarrista e compositore Gnut: nel 2014 partecipa con il brano “L’ammore succede” alla compilation “The many are one” per l’etichetta francesce “Beating Drum” con artisti del calibro di Ben Harper, Piers Faccini e altri. Ha composto e collaborato alle colonne sonore di vari documentari e film tra “L’arte delle felicità” (2013) di Alessandro Rak, “Il ladro di giorni” (2019) di Guido Lombardi (candidatura ai “Nastri d’argento 2020” per la miglior canzone), “Man Kind Man” (2021) di Iacopo Patierno. Ha collaborato con Stefano Bollani, Beppe Barra, Mauro Pagani, Marta sui tubi, Afterhours, Cristina Donà e altri.

Il programma si chiuderà alle 20, come da tradizione del festival, con l’aperitivo offerto in collaborazione con Salumificio Mori, Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Caseificio Grosseto e l’azienda agricola Silvia Leprai.

“I luoghi del tempo” prosegue il 2 giugno con altre tre giornate di spettacolo e incontri, per chiudersi il 13 giugno. Gli ospiti ancora attesi in programma: Alessandro Benvenuti, Fabio Genovesi, Edoardo Albinati insieme a Stefano Citati; musicisti affermati come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Fink, Roberto Angelini e Pier Cortese.

Da segnalare, con particolare attenzione, il ricordo che il festival dedicherà, quest’anno, a Pietro Citati con la giornata “Pietro Citati e la Maremma” (13 giugno) organizzata a Roccamare, in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto, in biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux. Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac un fondamentale elemento di promozione della lettura, ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

I luoghi del tempo è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

“I luoghi del tempo” e la Redazione Giovani

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della Provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I Luoghi del Tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto 8 euro

Ridotto 6 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012

Prevendite online: www.marte.18tickets.it

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012 – E-mail maremmaarte@gmail.com

Informazioni e programma: https://www.iluoghideltempo.it/