“Biologia, etologia e diffusione della nutria”: conferenza nel Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 26 aprile, alle 17, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Biologia, etologia e diffusione della nutria“, a cura della dottoressa Alice Burchielli, naturalista e collaboratrice delle riserve naturali statali e dell’oasi Wwf della laguna di Orbetello e lago di Burano.

La conferenza

La nutria è un roditore originario dell’America meridionale, introdotto in Italia come animale da pelliccia, il famoso castorino, che, grazie alle frequenti fughe dalla cattività e a seguito di rilasci intenzionali, si è poi diffusa sul territorio nazionale per dispersione naturale. È inserita nell’elenco delle specie esotiche invasive e ha significativi impatti sugli ambienti naturali, sulla regimazione idraulica e sull’agricoltura.

La conferenza della dott.ssa Burchielli è l’ultimo appuntamento del calendario invernale degli incontri che si sono tenuti al Casale della Giannella da gennaio ad aprile 2025, alternando le conferenze di esperti del settore a quelle di giovani professionisti.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Prima dell’incontro è possibile visitare l’oasi Wwf della laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione è possibile osservare fenicotteri, falchi pescatori e molte altre specie di avifauna acquatica. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle 9 alle 16 (per l’oasi l’ultimo ingresso è alle 14), dall’Aurelia, km 148.300 (corsia sud), località Ceriolo III° Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/pGEwoDfb95LuBrVv6).

Per informazioni: