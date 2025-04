Incidente mortale in via Senese: ciclista travolto da un’auto

Grosseto. Incidente mortale in via Senese, a Grosseto.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 14, per cause in corso di accertamento, un uomo di 65 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce in via Senese, a Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Massa Marittima, l’ambulanza della Croce Rossa e l’automatica di Grosseto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato inutile.

Per i rilievi sono intervenute le forze dell’ordine.