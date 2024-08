Mensa e trasporto scolastico: al via le iscrizioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2024/2025 riservati agli alunni iscritti alle scuole del Comune di Castiglione della Pescaia.

«Ripartono i servizi legati alla scuola – dichiara il sindaco Elena Nappi – che, come ogni anno, vengono erogati a tutti gli alunni delle scuole del Comune di Castiglione della Pescaia, ma anche ai non residenti iscritti ai nostri plessi, per i quali la tariffazione applicata sarà intera perché le agevolazioni, legate all’Isee e per il secondo figlio, sono autorizzabili solo per i residenti del nostro Comune. Servizi importanti per far usufruire al meglio la scuola ai nostri alunni ed agevolare le loro famiglie. Voglio ricordare che siamo l’unico Comune della provincia di Grosseto ad avere una flotta di ben 10 scuolabus di proprietà, con altrettanti autisti dipendenti del cantiere comunale, che gestisce totalmente il servizio dei trasporti, per questo motivo riesce a tenere molto bassi i costi per i nostri fruitori. Per quanto riguarda la mensa, viene assicurato un servizio di alta qualità, con prodotti locali, Doc ed Igp, monitorato costantemente da una commissione di gara e da una scolastica composta dai rappresentanti di genitori, insegnanti e amministrazione comunale. Siamo molto orgogliosi di poter offrire questi servizi, essenziali, ma mai scontati, al benessere delle nostre future generazioni».

Iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente con Spid accedendo al portale “Servizi on line per minori” sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il servizio di trasporto scolastico verrà fornito a richiesta a tutti gli alunni residenti purché abbiano compiuto i 3 anni di età. Se non si è residenti si può ugualmente usufruire del servizio, purché i propri figli siano accompagnati ad uno dei punti presa stabiliti dal giro scuolabus. I percorsi verranno programmati in base alle richieste pervenute prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Le tariffe, sia per la mensa scolastica che per il trasporto, sono state deliberate dalla Giunta comunale sulla base del valore Isee delle famiglie. I servizi saranno gratuiti per i portatori di handicap con certificazione ai sensi della Legge 104/92 e per quei soggetti che risulteranno segnalati dai servizi sociali. La tariffa del trasporto scolastico sarà ridotta del 50% per il secondo e per i successivi figli.

Il Comune precisa che non dovranno fare l’iscrizione alla mensa scolastica gli alunni che già usufruivano del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/24, tranne coloro che avevano trasmesso la Dsu e l’attestazione Isee che, per beneficiare della riduzione tariffaria, dovranno rinnovare l’iscrizione al servizio allegando la Dsu e l’attestazione Isee in corso di validità per l’anno 2024.