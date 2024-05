Tornano i mercati agricoli nelle località balneari: le date dell’estate 2024

Grosseto. Sono stati autorizzati dall’amministrazione comunale di Grosseto. i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nell’ambito della progettualità della “Filiera Corta” per il 2024.

Le date

Un’area di commercio sarà presente in viale Tirreno, a Principina a Mare, ogni martedì, dall’11 giugno al 27 agosto. Una seconda sarà invece collocata in via Leopoldo II di Lorena, a Marina di Grosseto, nei giorni primo, 2, 14, 15, 21 e 22 giugno, 6, 13 e 20 luglio e 3 e 24 agosto.