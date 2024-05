Verso le amministrative: Francesco Limatola presenta la sua squadra. Tutti i candidati

Roccastrada (Grosseto). L’appuntamento di venerdì 10 maggio, alle 20, nella struttura polivalente di Sticciano Scalo già si annuncia come grande evento pubblico della campagna elettorale. In poche ore sono già oltre 150 persone che si sono prenotate per la cena di sostegno al candidato sindaco Francesco Limatola e a tutti i candidati della lista. L’obiettivo è lanciare la volata che condurrà tutti i cittadini alle elezioni dell’ 8 e 9 giugno .

“La nostra è una comunità forte, capace, solidale – commenta Francesco Limatola, candidato sindaco di Roccastrada – e insieme oggi possiamo dire che il nostro Comune, tra tutti quelli sotto i 20mila abitanti della provincia di Grosseto, ha un ruolo importante. Abbiamo ottenuto più̀ risorse di tutti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Roccastrada per la prima volta è entrata a far parte della strategia nazionale di sostegno alle aree interne e su questo abbiamo predisposto e già̀ presentato progetti di valorizzazione per i nostri centri storici. È un processo in atto da non lasciarsi sfuggire che può migliorare il volto e la qualità della vita e dell’accoglienza, ma bisogna sapere dove mettere le mani con le adeguate competenze. Proprio per questo sento la responsabilità di continuare ad accompagnare la mia comunità, consolidare la crescita e proiettare Roccastrada verso un nuovo futuro. Sono certo, seguendo il percorso avviato troveremo ancora nuove risorse e attiveremo nuovi progetti. Il futuro, è vero, non si può prevedere, ma con le idee chiare possiamo costruirlo insieme.”

Francesco Limatola si propone come sindaco per la terza volta e lo accompagneranno in questa campagna elettorale 12 candidati al Consiglio comunale, di cui 5 sono donne.

I candidati al Consiglio comunale

Federico Accarigi, 35 anni, tipografo: “L’amore e l’attaccamento che ho e avrò per sempre alla mia terra mi ha spinto ad affrontare questa nuova esperienza”.

Mara Antolini, 42 anni, impiegata: “Ho ereditato dalla mia mamma il forte legame con il mio paese. Laureata interprete e traduttrice, vicepresidente di Arci Montemassi, dedico il mio tempo libero alla promozione del territorio e questo sarà il mio impegno in Comune”.

Pier Paolo Bertolini, 46 anni, viticoltore: “Salvaguardare, difendere e valorizzare. Sono le mie parole chiave. Lavorerò per un futuro ricco di prospettive e opportunità per la nostra collettività e il nostro territorio”.

Alessandra Bicchi, 52 anni, collaboratore amministrativo: “Servizio. Sono da tempo al servizio della mia comunità, vorrei continuare a dare il meglio di me stessa alla mia terra sicura di un futuro ricco di novità ed innovazione per il nostro Comune”.

Dario Bartalucci, 38 anni, dipendente: “‘L’uomo è per sua natura un animale destinato a vivere in comunità’ (Aristotele) Desidero essere cittadino tra i cittadini guardando ad ogni persona che compone la nostra comunità e cercando di cogliere sfumature e i bisogni che la animano”.

Marcella Fiorenti, 54 anni, avvocato: “Una mamma, una moglie e un avvocato. Sono a disposizione della nostra comunità tutte le mie risorse perché possano contribuire al raggiungimento del benessere collettivo”.

Giulio Martellini, 45 anni, impiegato: “Futuro. Offro la mia esperienza per contribuire ad un futuro migliore per i nostri figli in questo territorio così meraviglioso pieno di storie e tradizioni e far apprezzare il valore della solidarietà”.

Elena Menghini, 37 anni, istruttore amministrativo: “Passione, concretezza e determinazione. La vera ricchezza risiede nella bellezza del nostro territorio e lo sviluppo passa proprio da lì. Il mio è un vero amore per questa comunità e per questa terra”.

Stefania Pacciani, 56 anni, impiegata amministrativa: “Concretezza. Voglio esserci quando i progetti finanziati saranno ultimati ed avere la possibilità di realizzare quelli rimasti nel cassetto. È stato un bellissimo percorso e lo sarà ancora di più grazie a Francesco e ad una squadra forte e competente”.

Claudio Palazzesi, 29 anni, impiegato: “Cultura e tempo libero. A Roccastrada servono nuove formule sostenibili per potenziare l’offerta delle attività culturali, sociali, sportive e d’intrattenimento in collaborazione con comitati e attività del terzo settore.”

Lorenzo Piras, 56 anni, imprenditore agricolo: “Qualità e prodotti della terra. Contadini e allevatore per scelta e per amore, so che per migliorare le cose è necessario conoscerle e lavorare”.

Emiliano Rabazzi, 44 anni, impiegato: “Impegno, affidabilità ed esperienza: continuiamo insieme a costruire il futuro della nostra comunità e del nostro territorio, con rispetto del passato e lo sguardo rivolto al domani”.