Lavori alla stazione, Confesercenti risponde a Casamenti: “Parole del sindaco fuori luogo”

«Fuori luogo»: così il presidente provinciale di Confesercenti, Giovanni Caso, definisce la risposta che il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha dato al responsabile per la zona sud, Enrico Tellini, che aveva sollevato il problema della tempistica dei lavori di riasfaltatura alla stazione di Orbetello e nelle strade limitrofe.

«Fuori luogo che un rappresentante delle istituzioni usi quel tipo di linguaggio – prosegue Caso –. Aldilà delle motivazioni e dei punti di vista differenti, non sono toni che ci aspetteremmo da un sindaco, oltre al fatto che in certi contesti il rispetto non dovrebbe mancare mai».

«Da parte nostra tra l’altro c’era stato un apprezzamento proprio per la decisione di fare i lavori di riqualificazione, mentre sottolineavamo la scelta non felice del periodo scelto: a fine luglio, nel pieno di una stagione che potrebbe essere corta (non sappiamo cosa farà il virus a settembre) e che vede molti turisti riversarsi sulle nostre coste in questi giorni. Tra l’altro se il problema è che certi lavori si fanno con la bella stagione, in Maremma il bel tempo dura sino ad ottobre. Inoltre – prosegue Caso –, non ci sarebbe dispiaciuto essere coinvolti nella pianificazione delle opere, o quantomeno essere avvertiti, proprio per il rispetto dovuto ai tanti esercenti che noi rappresentiamo e che operano nel comune di Orbetello».