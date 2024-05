Verso le amministrative, Travison: “Ecco le nostre proposte per incrementare il turismo”

Scarlino (Grosseto). Venerdì 24 maggio, alle 18, alla sala Auser del Puntone di Scarlino, la lista civica “Scarlino può… ancora” incontrerà gli operatori turistici del territorio. L’incontro è aperto a tutti.

«In questi giorni stiamo incontrando, o meglio rincontrando, tutti gli operatori del nostro territorio – spiegano dalla lista –: sul settore turistico abbiamo scommesso cinque anni fa e intendiamo continuare a puntare su questo asset economico. È indubbio che Scarlino ha tutte le carte in regola per affermarsi come destinazione turistica: abbiamo lavorato per raggiungere tale obiettivo e per non essere più la periferia dei Comuni a noi vicini, promuovendo il nome di Scarlino sulla stampa nazionale, sulla tv nazionale, sul web e con tutti i mezzi a nostra disposizione.

Adesso, solo per fare un esempio, Cala Violina è ricondotta al nostro Comune, mentre prima era associata solo ai Comuni limitrofi. Facciamo parte dell’Ambito turistico Maremma Area Nord in modo attivo per coglierne ogni opportunità: crediamo infatti che la promozione di un territorio debba essere sinergica per dare un’offerta completa, per avere più impatto sul mercato. Abbiamo lavorato per ricucire le anime della nostra comunità perché siamo convinti che il primo vero motore promozionale siano gli stessi cittadini. Sotto questo aspetto abbiamo tentato di riportare in auge la Festa del 19 riuscendo nel 2023 a creare un evento importante che ha visto la partecipazione di tantissime persone.

Abbiamo dato una nuova organizzazione a Cala Violina, abbiamo creato un protocollo della sentieristica delle Bandite di Scarlino che ha portato ad un disciplinare sulla gestione condiviso con gli altri Comuni vicini. Abbiamo stretto una collaborazione con Google per mappare tutto il nostro territorio in modo corretto, abbiamo stretto partnership con associazioni ambientaliste per rafforzare il messaggio dell’importanza della tutela del territorio.

Tanto è stato fatto, ma tanto ancora vogliamo fare: vogliamo creare il sito “Visit Scarlino” allineandosi così alla comunicazione dell’Ambito turistico Maremma Area Nord e a quella di Toscana Promozione, aprire un ufficio informazioni turistiche a Scarlino Scalo, migliorare gli accessi per la spiaggia di Cala Civette, creare, in accordo con le autorità marittime competenti, un pontile che possa rendere più accessibile l’ingresso in acqua nella caletta di Cala Martina.

Nei nostri progetti c’è poi l’attivazione dell’iter che porta all’acquisizione della Bandiera Blu Fee e, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, vogliamo dar vita ad una cantina sommersa nello specchio d’acqua di fronte a Terra Rossa. L’asset del cicloturismo è un altro ambito sul quale continueremo a puntare: intendiamo creare un ostello all’interno dell’ex casello idraulico a Scarlino Scalo, oggi di proprietà della Provincia di Grosseto. Questi sono solo alcuni dei progetti che abbiamo nel nostro programma elettorale, invitiamo i cittadini a partecipare agli incontri per conoscere meglio le proposte».