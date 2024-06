“…a Roccastrada d’estate”: cultura, sport e sagre in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). E’ in diffusione da qualche giorno l’opuscolo che riassume tutti gli eventi culturali, sportivi, ricreativi, enogastronomici che accompagneranno residenti e turisti nel periodo estivo nel territorio del Comune di Roccastrada.

Il calendario degli eventi dell’intero periodo estivo dell’anno 2024 è stato realizzato grazie alla sinergia ed alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, con le quali persiste un dialogo costante finalizzato alla programmazione ed alla condivisione degli intenti sulla promozione del territorio.

Fino al mese di settembre saranno tanti gli appuntamenti che si susseguiranno a Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccastrada, Roccatederighi, Sassofortino, Sticciano, Torniella e che allieteranno giornate e serate estive sul territorio.

Alle tradizionali storiche ecosagre gastronomiche, come quella del peperoncino e della ribollita di Ribolla, degli strozzapreti di Sticciano, del maccherone di Sassofortino, del porcino, la Festa nell’Aia e il Settembre roccastradino di Roccastrada, si aggiungeranno quest’anno la prima sagra del piatto povero, che si terrà a Torniella, e quella dell’uovo in programmazione a Roccastrada.

Montemassi, grazie al suo incantevole centro storico dominato dal castello recentemente restituito a nuova vita, grazie all’intervento che ne garantisce la fruibilità, offrirà una serie di appuntamenti culturali che vanno dai concerti, alle presentazioni di libri, passando per le tradizionali serate di lirica, fino all’appuntamento con la seconda edizione di “Calici sotto il Castello”, che ospiterà nel borgo una ventina di aziende produttrici di vino che potranno far assaggiare i loro prodotti in un contesto accompagnato da musica e prodotti della gastronomia locale.

Anche a Roccatederighi, oltre ai tradizionali ed ormai conosciutissimi “Medioevo nel borgo” e Palio dei Ciuchi del 14 agosto, numerose altre iniziative allieteranno le serate estive del paese grazie alla Pro Loco locale, che organizzerà anche concerti e spettacoli teatrali.

Per quanto riguarda lo sport, da segnalare il tradizionale torneo di “Palla a 21” che, come da tradizione, si svolgerà nelle frazioni di Torniella e Piloni, nelle quali non mancheranno altre iniziative, come eventi gastronomici ed il tradizionale concerto di San Rocco.

“La programmazione degli eventi nel nostro territorio è sempre stata curata in completa sinergia e condivisione con le numerose associazioni locali che garantiscono oramai una qualità eccellente nell’offerta culturale, sportiva ed enogastronomica – dichiara il sindaco Francesco Limatola -; l’amministrazione ha sempre fornito alle associazioni che si spendono per la promozione del territorio quel sostegno necessario per far si che gli eventi continuino a crescere promuovendo le tradizioni e le eccellenze locali anche in chiave di offerta turistica. Un doveroso ringraziamento va a tutte le associazioni ed ai numerosi volontari che, con la loro dedizione, fanno si che i numerosi eventi che animano l’estate roccastradina costituiscano un’importante offerta nel panorama provinciale e non solo”.