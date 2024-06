Manutenzione dei corsi d’acqua: il Consorzio di Bonifica al lavoro all’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud torna all’Isola del Giglio. Lo fa ogni anno, per un’ampia opera di manutenzione dei corsi d’acqua, che viene eseguita in due fasi: una prima dell’inizio della stagione estiva, l’altra in autunno.

“I nostri operai intervengono sempre prima dell’arrivo dei turisti – afferma il presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – sia per consolidare la sicurezza idraulica di tutto il territorio, sia per fare in modo che i visitatori di questa bellissima isola trovino un ambiente ancora più curato”.

Bellacchi ha fatto visita alla squadra degli operai che sta lavorando in questi giorni al Giglio, assieme al responsabile dell’area manutenzione Massimo Tassi, per seguire lo stato dei lavori e per incontrare l’amministrazione comunale, con la quale fare il punto sui progetti da realizzare su un territorio splendido, ma estremamente fragile dal punto di vista idraulico: l’attenzione di Cb6 quindi è sempre costante.

Le manutenzioni, con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso per il ripristino del regolare scorrimento delle acque verso valle, riguardando i fossi Valle delle Grotte, della Botte, Rocconi, dell’Ortana, Pertuso, delle Caldane, Arenella e Cannelle