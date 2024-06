Passeggiata sulle tracce dei Partigiani: nuovo evento per l’80° anniversario della Liberazione

Roccastrada (Grosseto). Proseguono gli eventi legati alla commemorazione dell’80° anniversario della liberazione di Roccastrada.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 16 giugno, alle 16.30, a Montemassi: in collaborazione con Arci Montemassi ed Auser Ribolla, è organizzata una passeggiata storica sulle tracce dei Partigiani per concludersi al Ponte del Ricci, luogo nel quale avverrà la commemorazione istituzionale.

Seguiranno:

mercoledì 18 giugno, alle 17.30, al Kaos Kreativo e nella sala consiliare a Roccastrada, l’apposizione della lapide in ricordo di Vincenzo Bechi, vittima civile. A seguire “Frammenti di storia della Resistenza a Roccastrada”, conferenza a cura di Isgrec;

al Kaos Kreativo e nella sala consiliare a Roccastrada, l’apposizione della lapide in ricordo di Vincenzo Bechi, vittima civile. A seguire “Frammenti di storia della Resistenza a Roccastrada”, conferenza a cura di Isgrec; giovedì 20 giugno, alle 17.30 , a Sassofortino, in località Crocino, apposizione della lapide in memoria di Antonio Cavina, Mario Iacometti e Antonio Letizi, vittime civili;

, a Sassofortino, in località Crocino, apposizione della lapide in memoria di Antonio Cavina, Mario Iacometti e Antonio Letizi, vittime civili; la rassegna si concluderà domenica 23 giugno a Roccastrada, in piazza XXV Aprile, con la commemorazione istituzionale della liberazione di Roccastrada; alle 21.00 musica in piazza al Parco del Chiusone.

A questo link il calendario di tutti i prossimi eventi: https://tinyurl.com/239h8bxm