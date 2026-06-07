Danilo Rea a Stefano Fresi passando per Placido Domingo: torna il festival “Musica di mare”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il debutto a fine giugno con il pianoforte di Danilo Rea e la tromba di Flavio Boltro, poi a luglio il trio vocale composto da Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Toni Fornari con un omaggio al Quartetto Cetra e il gran finale ad agosto con Placido Domingo in collaborazione con l’Accademia Solti.

È il cartellone del festival “Musica di mare” 2026, giunto alla quinta edizione, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Non solo musica, secondo una formula di successo ormai collaudata, bensì un vero e proprio “salotto musicale” tra note e parole, dove i protagonisti – alternando l’esibizione live al racconto – incontrano il pubblico attraverso il dialogo con un giornalista. Un’occasione per cogliere curiosità, aneddoti e particolari inediti della vita personale e professionale degli artisti.

«“Musica di Mare” nasce dalla ferma volontà e convinzione – afferma il sindaco Elena Nappi – che Castiglione della Pescaia avesse bisogno di una rassegna musicale di livello, ma con un format diverso dal solito. Da qui l’idea di un salotto al tramonto nella piazza più suggestiva del paese che da qualche anno ha coinvolto anche la sera del belvedere dello Sparviero di Punta Ala con personaggi sempre più illustri nel panorama musicale italiano e straniero. Lo dimostra la presenza, in questa quinta edizione, del grande Maestro Placido Domingo, sempre accompagnata da artisti affermati e conosciuti in tutto il mondo. Avere un direttore artistico come Gloria Mazzi è stato decisamente un valore aggiunto per l’organizzazione e le scelte musicali del nostro territorio, che da anni risultano attente ad eccellenti».

«La quinta edizione di “Musica di mare” – dichiara il direttore artistico Gloria Mazzi – segna un ulteriore salto di qualità per un festival che negli anni si è distinto per una proposta musicale di assoluta qualità. Quest’anno, oltre al ritorno di Danilo Rea con Flavio Boltro, e di Stefano Fresi, avremo il grande onore di ospitare nel nostro salotto musicale un’assoluta star internazionale come il maestro Plácido Domingo. Tre serate da non perdere, tra musica e parole, per un’altra estate da trascorrere insieme. Ringrazio l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in particolare il sindaco Elena Nappi, per la fiducia e la collaborazione necessaria ad organizzare questo festival. E naturalmente il pubblico che continua a seguirci sempre più numeroso».

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Il programma

Ecco il programma.

Si parte domenica 28 giugno alle 18.30 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia con il duo Danilo Rea (pianoforte) e Flavio Boltro (tromba), intervistati dal giornalista Vittorio Introcaso, in un omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Il pianista romano Danilo Rea, fuoriclasse assoluto dell’improvvisazione jazz e non solo, ha collaborato in carriera – tra gli altri – con Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi, Gino Paoli e Adriano Celentano.

Flavio Boltro, citato da Wynton Marsalis tra i migliori trombettisti del jazz mondiale, ha suonato con musicisti leggendari come Steve Grossman, Cedar Walton e Billy Higgins, Freddie Hubbard, Clifford Jordan, Jimmy Cobb, Bob Berg, Dave Liebman, Don Cherry, Joe Lovano, George Benson e Ron Carter, ed è stato componente del sestetto di Michel Petrucciani.

Domenica 12 luglio alle 21.00, al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, “Cetra… una volta”: uno spettacolo teatrale e musicale che rende omaggio al Quartetto Cetra, interpretato dal trio vocale “Favete Linguis” composto dall’attore, musicista e compositore Stefano Fresi, dalla sorella cantante e attrice Emanuela Fresi e dall’attore, autore e regista teatrale Toni Fornari.

Il trio – che si distingue per un repertorio che unisce musica, virtuosismi vocali e cabaret – ripercorre i successi del celebre quartetto con uno stile comico-parodistico, celebrando la commedia musicale italiana e i grandi successi dagli anni ’40 in poi. A intervistare il trio di artisti sarà per l’occasione la giornalista Madia Mauro.

“Musica di mare” 2026 si concluderà con un appuntamento d’eccezione, in collaborazione con l’Accademia Solti: giovedì 27 agosto, alle 21.00, in piazza Solti a Castiglione della Pescaia andrà in scena il maestro Plácido Domingo, accompagnato al pianoforte dal maestro James Vaughan.

Artista eclettico di fama mondiale, Plácido Domingo è riconosciuto come uno dei migliori cantanti lirici. È anche direttore d’orchestra ed è stato direttore artistico onorario del Festival del centenario dell’Arena di Verona, nonché direttore generale della Los Angeles Opera e della Washington National Opera. Il suo repertorio comprende più di 150 ruoli, un risultato ineguagliato da qualsiasi altro cantante, con oltre 4.400 recite. Ha realizzato oltre cento registrazioni, oltre 50 video e 12 Grammy Awards. Ha recitato in film-opera: “Carmen” di Rosi, “La traviata”, “Otello” e “Cavalleria rusticana” di Zeffirelli. Storico il suo Cavaradossi, seguito da oltre un miliardo di persone in diretta televisiva da Roma, nei luoghi e nelle ore di Tosca.

Sperimentatore del dialogo tra bel canto e pop, dal 1990 si è esibito con Carreras e Pavarotti per oltre dieci anni di fronte a folle enormi e attirando nuovo pubblico all’opera. Ha interpretato prime assolute di diverse opere e promuove la Zarzuela nel mondo, seguendo le orme dei suoi genitori. Presiede il prestigioso concorso di canto Operalia, di cui è fondatore, per scoprire e promuovere giovani talenti. Oltre a cantare, si esibisce anche come direttore d’orchestra. Al suo attivo ha diretto oltre 600 spettacoli lirici e concerti sinfonici con alcune delle orchestre più prestigiose. Dal 2009 si dedica all’interpretazione dei grandi ruoli del repertorio baritono, in particolare verdiano, esibendosi nei maggiori palcoscenici mondiali.

Nominato “Ambasciatore onorario del patrimonio mondiale della Spagna”, è stato descritto dalla critica come “uomo del Rinascimento” e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alle arti e il suo impegno umanitario, tra cui The Presidential Medal of Freedom, Commandeur de la Legion d’Honneur, Honorary Knighthood, Orden del Águila Azteca, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil Isabel la Católica e lauree honoris causa dalle Università di Oxford, Harvard, New York e Salamanca. La sua straordinaria carriera artistica prosegue ininterrottamente da oltre mezzo secolo.

James Vaughan dal 2002 è primo pianista e vocal coach al Teatro alla Scala di Milano e parallelamente si esibisce in tutto il mondo accompagnando artisti di fama mondiale.

Nel concerto si esibirà anche la soprano sudcoreana Hera Hyesang Park, nota per la sua tecnica impeccabile e un approccio cosmopolita. Artista esclusiva di Deutsche Grammophon, ha pubblicato gli album “I am Hera” (2021) e “Breathe” (2024), nei quali unisce il repertorio classico (Mozart, Rossini, Puccini) a opere di compositori contemporanei coreani. Formata alla Juilliard School e lanciata dal concorso “Operalia” nel 2015, è una presenza costante al Metropolitan Opera di New York e nei principali teatri mondiali (Glyndebourne, Parigi, Berlino). La sua arte è definita da lei stessa come “tradizionale ma insolita”, una sintesi profonda tra le sue radici coreane e l’esperienza vissuta in Occidente.

E non meno affascinanti della musica saranno le parole del maestro: a condurre il dialogo con il pubblico sarà la giornalista Valentina Lo Surdo.